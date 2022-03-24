بلينكن يخطط للقاء محمد بن زايد في المغرب

أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير انتوني بلينكن يخطط للقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المغرب خلال جولة سيقوم بها الوزير الأمريكي الأسبوع المقبل لعدد من دول المنطقة.

واوضح بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وملف إيران.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في مستهل الجولة، فيما سيلتقي خلال زيارته للمغرب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويأتي اللقاء مع محمد بن زايد في المغرب في وقت تبدي دولة الإمارات حضورا سياسيا متزايدا في المنطقة، وسط مساعي واشنطن لتحسين العلاقات مع دول الخليج ولاسيما السعودية والإمارات.

كما يكتسب لقاء بلينكن مع بن زايد أهمية خاصة في ضوء الحرب الاوكرانية ومحاولة واشنطن والغرب الضغط على دول الخليج لاصدار مواقف تعارض سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت دول الخليج أوضحت أنها مع دعم الجهود للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الأوكرانية.

كما ان اللقاء المنتظر بين بلينكن وبن زايد يأتي في اعقاب قيام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه عزلة سياسية منذ اندلاع النزاع في بلاده عام 2011، بزيارة مفاجئة إلى دولة الإمارات.

وكانت واشنطن قد عبرت عن ”خيبة أمل عميقة“ حيال هذه الزيارة.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس، فإن محادثات الوزير مع مختلف القادة والزعماء ستشمل ”الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات ابراهام واتفاقيات التطبيع مع اسرائيل والعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية والابقاء على احتمال تسوية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين“.

وتأتي الجولة في وقت تقترب الولايات المتحدة من التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وكان بينيت قد عبر في شباط/فبراير عن ”قلق بالغ“ ازاء احتمال التوصل لاتفاق نووي جديد تخشى إسرائيل من أنه لن يمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

وفي الجزائر سيلتقي بلينكن الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة لمحادثات حول الأمن الإقليمي والعلاقات التجارية.

وتعد الجزائر من كبرى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في أوروبا، وتلعب دورا رئيسيا في ذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي وتوقف مشروع خط أنابيب غاز يمتد من روسيا إلى ألمانيا.