لوموند: حرب أوكرانيا عودة كبرى للجيش الأمريكي إلى أوروبا

أدارت الحرب الروسية على أوكرانيا الأنظار إلى الانتشار العسكري الأمريكي غير المسبوق في القارة الأوروبية، مع تجاوز عتبة 100 ألف جندي أمريكي، وهو رقم رمزي يشير إلى تغير استراتيجي وغير متوقع من أكبر قوة عسكرية في العالم، بحسب تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

وكان من المقرر تسليط الضوء في الأسابيع الأخيرة على تعزيز الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا، خلال قمة الناتو، يوم الخميس 24 آذار/ مارس في بروكسل، بحضور الرئيس جو بايدن، وهي قمة كانت جزءًا من ماراثون دبلوماسي، وكان الرئيس الأمريكي على موعد في نفس اليوم في اجتماع لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، ثم في بولندا يوم الجمعة، وفقا للتقرير.

وأوضحت ”لوموند“ أنه ”بعدما كانت الولايات المتحدة لسنوات عديدة منخرطة في عملية انسحاب سري لقواتها من أوروبا؛ من أجل إعادة انتشارها في المحيطين الهندي والهادئ، لمواجهة تصاعد التوسع الاقتصادي والعسكري الصيني، تصاعدت التوترات بين كييف وموسكو، وتم بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس إعادة إرسال حوالي 20 ألف جندي أمريكي إلى الأراضي الأوروبية، وهي زيادة بنسبة 25٪ في غضون أسابيع قليلة، ما يرفع الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا إلى مستوى لم تعرفه الأخيرة منذ أكثر من 15 عامًا، وهو ما يمثل أيضا ثلث تواجدها تقريبًا عند نهاية الحرب الباردة“.

وتمتد القواعد الأمريكية من بلغاريا إلى غرينلاند، ومن اليونان إلى فنلندا، كما كان لدى ”البنتاغون“ دائمًا عدد كبير من القوات في أوروبا، خاصة في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا، وقبل الحرب في أوكرانيا كان للجيش الأمريكي، وهو جيش كثيف (1,4 مليون جندي نشط)، حوالي 67.000 جندي متمركزين بشكل دائم في هذه الأماكن المختلفة، وفق التقرير الذي أكد أنه ”في غضون ثلاثة أشهر فقط عادت هذه الأرقام إلى مستواها لعام 2005 عندما كانت الولايات المتحدة منخرطة في كل من أفغانستان والعراق.“

واعتبر التقرير أن ”هذه العودة الأمريكية إلى القارة القديمة تعتبر تتويجًا لدورة بدأت في عام 2014، مع ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا، وهو نوع من ”المد الصاعد“ كما وصفه نائب الأمين العام لحلف ”الناتو“ كميل غراند.

وأضاف التقرير أن ”إعادة الاستثمار الأمريكي في أوروبا في السنوات الأخيرة عادت بشكل أساسي من خلال تعزيز حلف الناتو الذي تعد الولايات المتحدة المساهم الرئيسي فيه، وهو تعزيز خفي، تجسد هنا في تكييف هيكل قيادة الحلف الموروث من الحرب الباردة، وفي تعزيز مركز القيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا، وهي وظيفة تُخصص تقليديًا لضابط عام في جيش الولايات المتحدة لديه (قبعة مزدوجة)؛ لأنه أيضًا رئيس قيادة قوات الولايات المتحدة العاملة في أوروبا، والتي تتطابق منطقة مسؤوليته فيها، وهو ما يُذكِّر به الحلف على موقعه على شبكة الإنترنت“.

وبحسب ”لوموند“، فقد ”كانت إعادة الانتشار الأمريكية هذه في أوروبا، يوم الخميس، فرصة للإعلان عن إنشاء أربع مجموعات تكتيكية جديدة على الجانب الشرقي من الحلف، وقد تم بالفعل نشر قوات من دول أعضاء مختلفة في المجر (800) وبلغاريا (900) وسلوفاكيا (2100) ورومانيا (3300 بمن في ذلك 500 فرنسي)، لكن هذه المرة ستكون مسألة تكليفهم بأمر رسمي مشترك، وذلك اقتداءً بما تم القيام به منذ عام 2016 في إستونيا، حيث يتمركز حوالي 2000 رجل من دول أعضاء مختلفة تحت القيادة البريطانية – بمن في ذلك 350 فرنسيًا، وفي لاتفيا مع 1700 جندي تحت القيادة الكندية، وفي ليتوانيا مع 4000 جندي تحت القيادة الألمانية، وفي بولندا مع أكثر من 10500 رجل تحت قيادة طيارين أمريكيين، وتسعى فرنسا حاليًا لتولي قيادة المجموعة التكتيكية في رومانيا“.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن واشنطن وجهت رسالة طمأنة للأوروبيين وهي أن القوات الجديدة المنتشرة في أوروبا تأتي على وجه الخصوص من الفرقة 82 المحمولة جوا (حوالي 5000 رجل)، وهي فرقة من المظليين قادرة على العمل بسرعة كبيرة، كما تأتي فرقة كبيرة أخرى أيضًا من فرقة المشاة الأولى، وهي فرقة من الجيش الأمريكي قاتلت خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية في فيتنام والعراق، وبينما كان جزء كبير من الأفراد الأمريكيين المنتشرين في أوروبا تابعين حتى الآن للقوات الجوية، فإن هذه التعزيزات توضح رغبة واشنطن في تنويع قدراتها، حيث إنّ تحركات هذه القوات مصحوبة أيضًا بوسائل تقنية، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ“.

ويقول دبلوماسي أوروبي: ”إنها إعادة استثمار قسري تتعارض مع الخطط الأولية لإدارة بايدن“، بحسب التقرير، كما أن مبدأ القوات القتالية ”الجوهرية والدائمة“ لحلف الناتو يمكن أن يثير تساؤلات حول روح العمل التأسيسي بين الحلف وروسيا الذي تم توقيعه في عام 1997.

ويقول أحد الخبراء: ”في ذلك الوقت كانت المفاوضات الدقيقة للغاية قد حظرت بشكل ملحوظ عمليات الانتشار العسكرية فوق مستوى اللواء، أي ما يقرب من 3000 رجل، وفقًا للتعريف الأمريكي“.