الحكومة الإثيوبية تعلن هدنة للسماح بدخول المساعدات إلى تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ الالتزام بهدنة مع قوات إقليم تيغراي المتمردة؛ من أجل السماح بوصول المساعدات للإقليم الواقع في شمال البلاد، والذي تمزقه الحرب.

ولم يرد متحدث باسم قوات تيغراي على طلب للتعليق على الإعلان الذي جاء بعد زيارة ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي إلى العاصمة أديس أبابا، هذا الأسبوع.

وتقول الأمم المتحدة، إن ما يزيد على 90 في المئة من سكان تيغراي البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية، لكن لم يدخل الإقليم سوى القليل منها منذ انسحاب القوات الإثيوبية من تيغراي، في نهاية يونيو حزيران العام الماضي.

ويشتعل الصراع المستمر منذ 16 شهرا بين حكام تيغراي في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقالت الحكومة في بيان: ”تأمل الحكومة الإثيوبية أن تؤدي هذه الهدنة إلى تحسن كبير في الوضع الإنساني على الأرض، وتمهد الطريق لحل الصراع في شمال إثيوبيا دون إراقة مزيد من الدماء“.

وينحي زعماء تيغراي باللائمة على السلطات المركزية والإقليمية في منع وصول المساعدات للإقليم.

وتقول الحكومة المركزية، إن مقاتلي تيغراي يسدون الطريق أمام المساعدات؛ لأنهم غزوا منطقة مجاورة على طول الطريق البري الوحيد المفتوح حاليا إلى تيغراي.