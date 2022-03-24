"الناتو" يمدد مهمة ستولتنبرغ ويقرر دعم الجناح الشرقي للحلف

توافق قادة دول حلف شمال الأطلسي الذين اجتمعوا في بروكسل، اليوم الخميس، على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل: ”ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي، ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبًا، والدفاع عن أمن جميع الحلفاء“.

واتفق الزعماء على تشكيل 4 مجموعات قتالية أخرى في: بلغاريا، والمجر، ورومانيا، وسلوفاكيا، وحذروا الصين من دعم الحرب التي تشنها روسيا.

وفي سياق متصل، مددت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لمدة عام، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.

وقال ستولتنبرغ: ”بينما نواجه أكبر أزمة أمنية في جيل، نقف متحدين للإبقاء على حلفنا قويًا ومواطنينا آمنين“، في إشارة للحرب الروسية على أوكرانيا الواقعة على حدود بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وهي دول أعضاء في الحلف.

بدورها، اعتبرت الصين، اليوم الخميس، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ ”ينشر التضليل“، وذلك ردًا على اتهامه لها بتوفير دعم لروسيا خلال غزوها لأوكرانيا، في ظل ضغوط غربية متنامية على بكين لأبعادها عن موسكو.

ورفضت الصين إلى الآن أن تدين بصراحة الهجوم الذي تشنه حليفتها روسيا على جارتها الغربية، كما تتأخر عن دول عدة بتوفير مساعدة إنسانية لكييف.

واتهم ستولتنبرغ، الأربعاء، الصين بدعم روسيا سياسيًا من خلال نشر أكاذيب صارخة، ومعلومات مضللة، وحذّرها من توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية.

وردًا على ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، اليوم الخميس، أن ”اتهام بكين بدعم موسكو عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في حد ذاته نشر للتضليل“.

وشدد وانغ، خلال ندوة صحفية دورية، على أن ”موقف الصين يتناسق مع رغبات معظم الدول (…)، وأي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستهزم“.

وأضاف: ”لقد كررنا مرارًا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرًا بين الشرق والغرب، بدلًا من أن تكون على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى“.

وسبق لواشنطن أن أثارت مخاوف بشأن إمكانية لجوء بكين إلى مساعدة موسكو مع احتدام النزاع في أوكرانيا، إلا أن مسؤولًا أمريكيًا أكد، الثلاثاء، أنه لا دليل لدى الولايات المتحدة حتى الآن على إرسال بكين شحنات أسلحة إلى موسكو.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ”لم نرَ أي تزويد بمعدات عسكرية من قبل الصين إلى روسيا، لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذّر نظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة، الجمعة، من عواقب ستواجهها الصين في حال ساعدت جارتها روسيا في حربها.