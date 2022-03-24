"ناشيونال إنترست": لا خيار أمام أوروبا سوى أن تصبح قوة عظمى

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن ”أوروبا ليس لديها خيار سوى أن تصبح قوة عظمى“؛ لتدافع عن نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة التي تركز على الصين.

وأشارت المجلة في تقرير نشرته، الأربعاء، إلى أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن على أوروبا أن تحمي نفسها رغم أنها أثبتت أيضا أن روسيا أقل بكثير من ”قوة عظمى“.

ولفت التقرير إلى أنه من المدهش كيف أظهرت أوكرانيا أنها ”أكثر تطورا بكثير“ من روسيا في استراتيجيتها وتكتيكاتها وأسلحتها، وأن القصف الشامل للمدن والمدنيين لن يقنع أحدا بقوة وبراعة روسيا.

تابع للصين

وقالت المجلة إنه ”قبل بضعة أسابيع في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، كان بوسع روسيا أن تدعي بشكل معقول أنها قوة عظمى متكافئة في علاقتها مع بكين، إلا أنها الآن تبدو شبه تابع للصين“. وتابعت: ”لقد تعرض الاقتصاد والنظام المالي الروسي للدمار واكتسبت روسيا احتقارًا وازدراءً دوليًا، وحتى لو انتصرت في الحرب ضد أوكرانيا، فقد خسرت في جميع النواحي الأخرى، لكن روسيا لن تختفي، ولن تتوقف عن أن تكون مشكلة ولا تمنحنا التجربة الثقة في أنها ستتحول إلى شيء أفضل“.

وكشف التقرير أن ”ما تغير هو أن أوروبا استيقظت من حلمها بعالم سلمي قائم على سيادة القانون وعادت إلى عالم من الدم والحديد.. والعودة إلى عالم لا يزال فيه الناتو والولايات المتحدة ضروريين، ومع ذلك، في الإجراءات الأخيرة للحكومة الألمانية، على سبيل المثال، من الممكن أن نتخيل أن أوروبا لن يكون لديها خيار سوى أن تصبح قوة عظمى كاملة؛ لأنه في عالم عنيف مع جار روسي خطير وأمريكا التي تريد أن تركز في النهاية على آسيا، يجب أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها“.

أسس دفاعية

وشددت ”ناشيونال إنترست“ على أنه ”يجب وضع أسس دفاعية لأوروبا تتجاوز مجرد الحديث“، لافتة إلى أنها طوال العصر الحديث كانت أوروبا قارة مدججة بالسلاح وذات طابع عسكري، لكن جيوشها كانت ضد بعضها البعض.

واعتبرت أن الأمر الآخر الجديد يمكن أن يكون تأثير الأزمة الأوكرانية على سياسة الطاقة ويحفز أوروبا للسعي إلى مصادر الطاقة المتجددة، مبينة بأنه ”لبعض الوقت، أدرك الاتحاد الأوروبي ضرورات الانتقال إلى أشكال جديدة من الطاقة، لكن الغاز والنفط الروسي كانا مناسبين للغاية وواقعيين من حيث التكلفة“.

وتساءلت: ”هل من المعقول أن تظل أوروبا معتمدة على الطاقة من روسيا الخطرة – بالكاد – في البداية؟“.

وأضافت: ”سيتعين عليها (أوروبا) البحث عن مصادر أخرى للوقود الأحفوري لتحل محل روسيا، ولكن من شبه المؤكد أنها ستشرع في برنامج مكثف لحل كل من حاجتها إلى طاقة يمكن الاعتماد عليها، ورغبتها في التخفيف من تغير المناخ“.

تحدٍ هائل

وأوضح تقرير المجلة الأمريكية، أن الأزمة الأوكرانية تشكل تحديا هائلا للصين التي قالت إنها ستجني بعض المكاسب السياسية على المدى القريب نتيجة تحول اهتمام الولايات المتحدة لتلك الأزمة.

ونبّهت إلى أنه إذا ظلت الصين تركز على تنافسها مع الولايات المتحدة، فقد تقرر دعم روسيا بقوة، إلا أنها أوضحت أن بكين تفكر على المدى الطويل وهي ترى أن روسيا فشلت في أوكرانيا وأصبحت منبوذة على الصعيد العالمي.

ورأى التقرير بأنه ”إذا أرادت الصين إنقاذ الرئيس فلاديمير بوتين وتقديم نفسها كقوة عالمية مفيدة، فستحتاج إلى المساعدة في التوسط للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا“.

وتابع: ”من خلال العمل من أجل مصالحها الخاصة، يمكن للصين تسهيل حل الأزمة الأوكرانية.. وقد يشجع هذا الصين والولايات المتحدة على التفكير في إعادة ضبط علاقاتهما، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ولادة معجزة واحدة على الأقل في عصرنا“.