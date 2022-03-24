وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات مع طالبان في كابول

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأفغانية، كابول، وفق ما أعلن مسؤول في حركة طالبان، قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء بين جيران أفغانستان للبحث في سبل مساعدة البلاد بعد استيلاء طالبان على الحكم.

وكتب المسؤول في الحكومة أحمد ياسير، في تغريدة أن ”وزير الخارجية الصيني وصل إلى كابول للقاء مسؤولين من نظام حركة طالبان.

ووصل الوزير إلى كابول قادمًا من العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، حيث شارك في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مدى يومين، وفق ووكالة ”فرانس برس“.

وتتشارك الصين مع أفغانستان جزءًا صغيرًا من حدودها يمتد على مدى 76 كيلومترًا على علو مرتفع جدًّا، إلا أن بكين تخشى منذ وقت طويل من أن تصبح جارتها قاعدة للانفصاليين من اتنية ”الأويغور“.

وقبل سيطرة طالبان على الحكم في الـ15 من آب/أغسطس الماضي، سعت بكين إلى الحفاظ على روابطها مع الحركة المتشددة في وقت كانت فيه القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي تنسحب من أفغانستان.

وبحث وزير الخارجية الصيني، أمس الأربعاء، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، خلال زيارته لـ إسلام آباد، الأوضاع في أفغانستان، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما أوردته، وكالة ”شينخوا“ الصينية.

وقال وانغ يي، إن ”الصين وباكستان شجعتا السلطات الحاكمة في أفغانستان على العمل بشكل فاعل على بناء إطار سياسي مفتوح وشامل وتنفيذ سياسات داخلية وخارجية معتدلة وحكيمة، ومكافحة جميع أشكال الإرهاب بحزم“.

وأضاف وانغ، أنه ”يتعين على المجتمع الدولي دعم أفغانستان في إيجاد الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين سبل المعيشة والاعتماد على الذات“.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس أركان الجيش الباكستاني بالتعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين باكستان والصين.

وأشاد باجوا، بالسياسة الخارجية للصين وأعرب عن دعمه لها، قائلا إن ”الصين تنتهج سياسة خارجية متوازنة وثابتة، وتلتزم بالسلام والتنمية العالميين، وتؤدي دورها كدولة كبرى مسؤولة في القضايا الدولية الساخنة“.

وقال وانغ إن ”الصين تقدر ما قدمه الجيش الباكستاني من جهود نشطة ومساهمات كبيرة في تدعيم وتقوية شراكة التعاون الإستراتيجية بين البلدين، وحماية الأمن والتقدم السلس في بناء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وضمان سلامة المؤسسات الصينية والموظفين الصينيين في باكستان“.