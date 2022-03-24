كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا طويل المدى

قال جيشا كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا طويل المدى قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الخميس، في أول تجربة إطلاق فيما يبدو منذ تردد أنباء عن انفجار صاروخ بالجو فوق بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

ونقلت وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية للأنباء، عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد قولها، إنها رصدت إطلاق ”مقذوف غير محدد“ من كوريا الشمالية يعتقد أنه صاروخ بعيد المدى وربما صاروخ باليستي عابر للقارات أطلق على مسار ”مرتفع“.

ولم تؤكد وزارة الدفاع في سول بعد ما إذا كان الاختبار يتضمن صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو ما لم يتم اختباره بمدى كامل منذ عام 2017.

وأعلنت الحكومة اليابانية كذلك رصد الإطلاق، وقالت إنه قد يكون صاروخا باليستيا.

وهذه التجربة الـ 13 على الأقل التي تجريها كوريا الشمالية لـ“صواريخ باليستية“ هذا العام، وهي وتيرة غير مسبوقة أثارت إدانات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وحذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن بيونغ يانغ ربما تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بمدى كامل لأول مرة منذ عام 2017، ربما تحت ستار إطلاق قمر صناعي.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن ”بيونغ يانغ أطلقت فيما يبدو قاذفة صواريخ متعددة متوسطة المدى“، وفق ”رويترز“.

وقالت القيادة المشتركة لجيش كوريا الجنوبية في بيان ”هذا الصباح كان هناك إطلاق في كوريا الشمالية لما يفترض أنها طلقات من قاذفة صواريخ متعددة وكان جيشنا يراقب الوضع ويبقي على وضع الاستعداد“. ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وكالة ”يونهاب“ للأنباء أن جيش كوريا الشمالية أطلق 4 زخات لمدة نحو ساعة باتجاه الساحل الغربي من موقع غير محدد من إقليم ”بيونغان“ الجنوبي.

وعقد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي اجتماعا عاجلا على مستوى نواب الوزراء بسبب الإطلاق.

وأقرت كوريا الجنوبية العام الماضي خططا للسعي للحصول على نظام لاعتراض المدفعية بتكلفة 2.6 مليار دولار يشبه نظام القبة الحديدية الإسرائيلي مصمم لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من المدفعية والصواريخ الطويلة المدى.

وفي 16 آذار/مارس، أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ انفجر بعد فترة وجيزة من إقلاعه في سماء بيونغ يانغ، بحسب ما قال الجيش الكوري الجنوبي، وسط تقارير تفيد بأن الشطر الشمالي المسلح نوويا يسعى لتجربة إطلاق أكبر صاروخ له حتى الآن.