تقرير: روسيا تستعد لهجوم سيبراني على الولايات المتحدة

كشف خبراء أمن إلكتروني أن مؤسسات حكومية روسية زادت من عمليات مسح لمواقع إلكترونية في الولايات المتحدة أخيرًا تمهيدًا على ما يبدو لاستهدافها في هجوم سيبراني محتمل.

وقالت صحيفة ”واشنطن اكسامينار“ الأمريكية في تقرير نشرته الأربعاء، إن أي هجوم سيبراني روسي سيتسهدف في المقام الأول القطاع المالي ومقاولي الدفاع والشركات الصغيرة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في مجال الأمن السيبراني أنهم شهدوا زيادة كبيرة بمسوحات نفذتها جهات حكومية روسية عن مواقع إلكترونية أمريكية ضعيفة لاستهدافها وهم يتوقعون زيادة الهجمات الفعلية في الأسبوع المقبل.

وأوضح جوستين رايلي، الرئيس التنفيذي لشركة ”Impero Software“ للأمن السيبراني التي تعمل مع شركات وبنوك أمريكية محلية وفيدرالية، أن جميع انواع الكيانات الأمريكية تخضع للتدقيق من قبل روسيا، وستكون هناك زيادة في الهجمات الإلكترونية في الأسابيع المقبلة.

وقال رايلي ”من المرجح أن يلاحق الروس أوّلًا الصناعة المالية والشركات المرتبطة بالدفاع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تعتقد أنها مهمة بما يكفي للهجوم ، وبالتالي فهي أيضًا أكثر عرضة للخطر بسبب افتقارها إلى الاستعداد الأمني“ .

وأشار خبراء إلى أن الهجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك الشبكات الكهربائية وأنابيب الغاز، أمر غير مرجح؛ لأنها تتطلب أشهرًا من التخطيط والتنفيذ المعقدين، إلا أنهم اعتبروا أن استهداف المواقع الإلكترونية والمؤسسات الفردية أمر ممكن في فترة زمنية قصيرة دون خبرة عالية.

وقال جلين غيرستيل، المستشار العام السابق لوكالة الأمن القومي وكبير مستشاري مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إنه على الرغم من أن هجومًا إلكترونيًّا كبيرًا على الولايات المتحدة أمر غير مرجح، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشعر بأنه ”محاصر محليًّا“ نتيجة للعقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل في الأسابيع المقبلة؛ ما سيدفعه إلى اتخاذ إجراءات صارمة وغير متوقعة فيما يتعلق بهجوم سيبراني.

وأضاف ”اعتقد أن هذه الهجمات لن تساعد بوتين في غزوه لأوكرانيا، بل ستكون عملًا يائسًا من قبل الروس لإظهار أن رئيسهم لا يزال مسيطرًا.“

وكان الرئيس الامريك جو بايدن حذّر الاثنين الماضي من هجمات إلكترونية روسية كبيرة ضد الولايات المتحدة.

ودعا بايدن الشركات الأمريكية إلى أن تكون في حالة تأهب قصوى إثر المعلومات الاستخباراتية الجديدة المتعلقة بخطط الهجوم الرقمي المزعومة للحكومة الروسية.

وطالب الرئيس الأمريكي الشركات بتعزيز دفاعاتها الإلكترونية على الفور.