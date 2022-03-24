صحف عالمية: بوتين يواجه خطر "الانقلاب".. وخطط أمريكية لمواجهة "الردع النووي" الروسي

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة، اليوم الخميس، آخر تطورات الشهر الأول من الحرب في أوكرانيا، وسط تقارير تتحدث عن مشكلات ميدانية خطيرة تواجهها القوات الأوكرانية، فيما زعمت تقارير لبعض الصحف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معرض لـ“خطر الانقلاب“ من قبل عناصر تابعة لأجهزة الأمن الروسية.

وسلطت صحف الضوء على ”خطط طوارئ“ أمريكية سرية لمواجهة ”الردع النووي“ الروسي.

مشكلة أوكرانية.. وميزة روسية

ذكرت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، أن طرفي الصراع في أوكرانيا استنفدا بشكل متزايد مخزوناتهما من الذخيرة والإمدادات العسكرية الأخرى بعد مرور شهر على الحرب.

ونقلت الصحيفة عن المتخصص في الحرب البرية بمركز أبحاث روسي، نيك رينولدز، قوله ”من الصعب قياس مشكلات إعادة الإمداد، إذ يحتفظ كلا الجانبين بهذه المعلومات جراء المخاوف الأمنية“.

وقالت الصحيفة ”أوكرانيا قلقة من نفاد الأسلحة الغربية التي ساعدتها في تدمير الدبابات والطائرات الروسية وتطالب بالمزيد قبيل انعقاد قمة حلف ”الناتو“ اليوم الخميس، وحصلت على التزام بريطاني بإرسال 5 آلاف صاروخ إضافي“.

وعلى الجانب الآخر، كشفت الصحيفة، أن روسيا تعاني من قيود لوجستية خطيرة أجبرتها على التخلي عن خطتها لتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف، ومدينة خاركيف – ثاني أكبر مدن أوكرانيا – في وقت واحد والهجوم من الجنوب والشرق.

وقالت الصحيفة ”يعتقد المسؤولون الغربيون أن القوات الروسية فقدت القدرة على الاستمرار بالهجوم على عدة محاور، ويرجع ذلك لمشكلات الإمداد، والخسائر التي تكبدتها، وهي تركز الآن على محاولة الاستيلاء على مدينة ماريوبول الإستراتيجية بقصف وحشي“.

وقال الباحث الروسي ”إذا ثبتت دقة التقارير المبكرة عن هجوم مضاد أوكراني في منطقة إيربين، فسيكون هذا مؤشرا رئيسا على أن مشاكل الإمداد الروسية على طول محور تقدم كييف لم يتم تصحيحها، بالتزامن مع وقوع إصابات وانخفاض الروح المعنوية وضعف التنسيق التشغيلي أيضًا“.

وبالرغم من هذه المعوقات، أشارت الصحيفة إلى أن ”الرأي السائد هو أن ميزة التفوق في يد الجيش الروسي“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر غربي – طلب عدم الكشف عن هويته – قوله ”تحتفظ روسيا، بشكل عام، بمخزون واحتياطيات كبيرة للأفراد“،

لكن المصدر أشار إلى أن ”خطوط الإمداد معقدة بالنسبة لجزء من القوات الروسية“.

وكشفت الصحفية عن مشكلة أكثر خطورة تواجه أوكرانيا، قائلة ”صناعة الأسلحة في البلاد كانت بالفعل أصغر وأفقر بكثير من صناعة الأسلحة الروسية، وتضرر العديد من مناطقها الصناعية في الشرق بشدة من الحرب بشكل طويل الأمد“.

وأضافت ”تعتمد كييف بشكل كامل على التدفق المنتظم والمستمر للإمدادات من الغرب لمواجهة قدرة روسيا على الحشد العسكري ضد قواتها والمقاومة“.

وقالت الصحيفة ”عندما يتعلق الأمر بالأسلحة والذخيرة، فقد يعني ذلك أن القتال لفترة أطول سيكون لصالح روسيا، إذا كان الكرملين على استعداد لمواصلة تحمل أعداد كبيرة من الضحايا ولسوء الحظ، يبدو أن بوتين مستعد لذلك.“

بوتين.. وخطر ”الانقلاب“

نقلت صحيفة ”التايمز“ البريطانية عن فلاديمير أوسيشكين المدرج على قائمة المطلوبين في روسيا بسبب عمله في فضح الانتهاكات في السجون، قوله إن الرئيس يوتين ”معرض لخطر انقلاب“ من قبل أجهزة الأمن الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أوسيشكين، أن ”خطر وقوع انقلاب من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي – إف. إس. بي- ضد بوتين، يتزايد مع استمرار الحرب“، مؤكدًا أن ”الفوضى والاستياء غمرت أجهزة الأمن بعد الغزو الفاشل لأوكرانيا“.

وفي حديثه لـ“التايمز“، صرح أوسيشكين بأن ”المخاطرة التي اتخذها عملاء المخابرات في حديثهم علانية، كانت علامة على غضبهم المتزايد تجاه بوتين، والذي قيل إنه ألقى باللوم عليهم في فشل محاولة روسيا للإطاحة بالحكومة الأوكرانية“.

وأضاف ”الغضب نابع من التأثير الاقتصادي.. العقوبات أثرت بشكل كبير على الكثير من ضباط الجهاز الأمني الحساس والذين سيعانون من تقييد للحركة قي أوروبا“.

وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الضباط على استعداد لـ“تحدي النظام إذا لزم الأمر“.

وختم حديثه للصحيفة البريطانية بالقول ”مع استمرار الحرب، تزداد احتمالية تمرد عناصر الأجهزة الأمنية.. إنهم يدركون أن هذه الحرب كارثة على الاقتصاد والإنسانية.. إنهم لا يريدون العودة إلى الاتحاد السوفيتي ”.

”خطط طوارئ“

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن واشنطن تضع ”خطط طوارئ“ في حالة استخدام روسيا لأقوى أسلحتها في حرب أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض قام ”سرًّا“ بتجميع فريق من مسؤولي الأمن القومي لرسم سيناريوهات لكيفية رد الولايات المتحدة وحلفائها، إذا كان بوتين مصممًا على تحذير الغرب من أن التدخل في الحرب، يطلق العنان لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الفريق يعرف باسم ”النمر“، ويقوم بفحص الردود إذا وصلت القوات الروسية أراضي ”الناتو“ لمهاجمة القوافل التي تنقل الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها ”يجتمع الفريق 3 مرات في الأسبوع، في جلسات سرية، ويبحث أيضًا في الردود إذا كانت روسيا تسعى لتمدد الحرب إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مولدوفا وجورجيا، وكيفية تحضير الدول الأوروبية للاجئين الذين يتدفقون باستمرار“.

وأكدت، أن ”فريق النمر لعب دورًا مركزيًّا في وضع أسس العقوبات الشديدة على موسكو، وتعزيز القوات في دول الناتو وتسليح الجيش الأوكراني“.

وأشارت إلى أن إحدى القضايا الرئيسة التي يبحثها ”فريق النمر“ هي ”الظروف التي قد تدفع التحالف الغربي إلى استخدام القوة العسكرية في أوكرانيا“.

في سياق متصل، ذكرت الصحيفة أنه تم إنشاء فريق ثان من المسؤولين، وأن مهمته الأساسية هي ”البحث في الفرص طويلة المدى للولايات المتحدة لتحسين وضعها الجيوسياسي نتيجة للغزو الروسي“.

هجوم انتقامي

ذكرت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية أن بوتين قد يلجأ إلى ”هجوم سيبراني“ انتقامًا من الولايات المتحدة وحلفائها، بعد أن وصف العقوبات المفروضة على بلاده بأنها ”شبيهة بإعلان الحرب“ وأشار إلى أنه يريد الانتقام من سوء المعاملة التي تواجهها بلاده.

وأوضحت المجلة أن هذه الحيلة قد يلجأ إليها بوتين، بعد أن أضر ”غزوه“ لأوكرانيا بشدة باقتصاد بلاده، ليس فقط لأن الحرب تكلف بلاده ما يقدر بنحو 20 مليار دولار يوميًّا، ولكن بسبب العقوبات التي فرضها الغرب والتي أدت إلى تدمير الاقتصاد الروسي.

وفي مقابلة مع مجلة ”نيوزويك“، قال عضو الكونغرس الأمريكي، جيسون كرو ”بوتين سيستخدم الأدوات الموجودة تحت تصرفه للرد، وأكبر أداة لديه هي الإنترنت، لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع أنه ستكون هناك هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة وحلفائنا في الأسابيع والأشهر المقبلة“.

وأضاف ”أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع أن يأتي بوتين إلى نظامنا المالي وبعض بنيتنا التحتية الحيوية.. إن بوتين يؤمن بالردود النسبية، لذلك إذا شنت روسيا هجومًا ردًّا على العقوبات، فسيكون الهدف المحتمل هو النظام المالي الأمريكي“.

وتابع ”يمكن للبنوك والشركات المالية الخاصة والقطاعات الاقتصادية الرئيسة أن تصبح جميعها مستهدفة، ودعم المؤسسات الضعيفة يجب أن يكون أولوية“.