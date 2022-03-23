بلينكن: الجيش الروسي ارتكب "جرائم حرب" في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجيش الروسي، بارتكاب ”جرائم حرب“ في أوكرانيا، متعهدا بمقاضاة المسؤولين عنها.

وقال بلينكن، بحسب ما نقلته عنه وكالة فرانس برس: ”اليوم، يمكنني الإعلان أنه بناء على معلومات متوافرة حاليا، ترى الحكومة الأمريكية أن عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا“.

وأضاف: ”رأينا يستند إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من مصادر عامة ومصادر استخبارات“، مشيرا إلى أنه كما في حالة أي جريمة مفترضة ستكون ”محكمة تتمتع بولاية قضائية للنظر في الجريمة“ مسؤولة بنهاية المطاف عن اتخاذ القرار بشأن الجرم الجنائي.

وتطرق بلينكن إلى تدمير ”أبنية سكنية ومدارس ومستشفيات ومنشآت أساسية وسيارات مدنية ومراكز تجارية وسيارات إسعاف“ في عمليات أوقعت ”الآلاف بين قتيل وجريح“.

وشدد على أن القصف طال مواقع كثيرة كان واضحا أن مدنيين يستخدمونها، في إشارة إلى قصف مستشفى للأطفال ومسرح كان يؤوي نساء وأطفالا على الرغم من أن كلمة ”أطفال“ طُليت في محيطه بحروف ضخمة في مدينة ماريوبول الاستراتيجية التي تحاصرها القوات الروسية.

وحتى 22 آذار/ مارس الجاري قُتل أكثر من 2400 مدني في ماريوبول، بحسب ما أشار بلينكن نقلاً عن مسؤولين في المدينة التي تتعرّض يومياً للقصف منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير.

والثلاثاء اعتبرت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، أن الحصار يعتبر شكلاً من أشكال ”الإبادة الجماعية“.

وقالت المدعية العامة إن ”ساحات الحرب لها قواعد ومبادئ. ما نراه في ماريوبول، هو غياب تام للقواعد“.

والثلاثاء قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو مئة ألف شخص ما زالوا عالقين في مدينة ماريوبول ”في ظروف غير إنسانية، بدون طعام، بدون ماء، بدون دواء، وتحت قصف مستمر“.

وقال بلينكن إن الجيش الروسي ”استخدم التكتيك نفسه في غروزني في الشيشيان، وفي حلب في سوريا، حيث كثف عمليات قصف المدن لكسر إرادة الشعب“.

وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه ”محشور في الزاوية“ و“مجرم حرب“ يعتمد تكتيكات ”وحشية ودامية“ بحق المدنيين.

كذلك ندد الاتحاد الأوروبي بـ“جرائم حرب كبرى“ ترتكب في ماريوبول.

وتنفي موسكو بشدة استهداف المدنيين وتؤكد أنها تعمد إلى تدمير الأهداف العسكرية حصرا.

وفي تصرح أدلى به لشبكة ”سي.ان.ان“ الإخبارية قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكسوف إن القوات الروسية ”تضرب فقط أهدافا وأجساما عسكرية على أراضي أوكرانيا، وليس (أهدافا) مدنية“.

والأربعاء قالت السفيرة الأمريكية المكلفة القضاء الجنائي الدولي، بيث فان شاك، إن الولايات المتحدة مصممة على ”محاسبة“ المسؤولين ”المباشرين“ عن جرائم الحرب أمام القضاء باستخدام ”كل ما لديها من وسائل“.

وقالت فان شاك وهي أستاذة قانون في جامعة ستانفورد: ”ندرس كل الخيارات المتاحة“ لمحاكمة هؤلاء المسؤولين، بما في ذلك أمام ”المحاكم المحلية“ على غرار تلك الأوكرانية التي تجري تحقيقات في جرائم حرب تُنسب إلى جنود روس.

كذلك أشارت إلى إمكانية إجراء محاكمات في دول أخرى في المنطقة يمكن أن يتم فيها توقيف المشتبه أو محاكمتهم غيابيا.

ورحبت بفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الثالث من آذار/ مارس، تحقيقا بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

استهداف منشآت صحية

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحققت من ”64 واقعة هجوم“ استهدفت منشآت رعاية صحية في أوكرانيا بين 24 شباط/ فبراير، و21 آذار/ مارس، أسفرت عن مقتل 15 وإصابة 37.

وأشارت المنظمة إلى أن ما يقرب من 7 ملايين أوكراني نزحوا داخل البلاد على مدى شهر من الحرب، وأن واحدا من كل ثلاثة منهم يعاني من مرض مزمن، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وتتزايد الضغوط على العاملين بالقطاع الطبي والمتطوعين من أوكرانيا وخارجها للحفاظ على استمرارية عمل نظام الرعاية الصحية منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت المنظمة إن مرافق الرعاية الصحية والأطقم الطبية في أوكرانيا تواجه المزيد من الضغوط لعلاج الأمراض المزمنة بسبب قلة الأدوية المتاحة، مضيفة أنه من المعتقد أن نصف الصيدليات في البلاد أغلقت.

كما ذكرت المنظمة أن الحرب أثرت أيضا على حملات التطعيم ضد مرض كوفيد-19 وغيرها من حملات التطعيم الدورية في أوكرانيا.

وقالت إن 175 ألفا حصلوا على التطعيم بين 24 فبراير و15 مارس، مقارنة مع 50 ألفا على الأقل يوميا قبل الغزو الروسي.

تظاهرات

وحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضد الغزو الروسي لبلاده.

ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدث فيه بالإنجليزية ونقلته وكالة فرانس برس، إلى ”رفع الشعارات الأوكرانية دعما لأوكرانيا ودعما للحرية وللحياة“، وأضاف ”انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم“.

وفي خطاب مفعم بالعواطف عشية ذكرى مرور شهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حض زيلينسكي شعوب العالم على ”الوقوف ضد الحرب اعتبارا من 24 آذار/ مارس“ لإظهار معارضتهم للحرب الدموية الروسية.

وقال زيلينسكي ”عبروا عن مواقفكم، اخرجوا (إلى التظاهر) من مكاتبكم من منازلكم من مدارسكم ومن جامعاتكم، اخرجوا باسم السلام“.