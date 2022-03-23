فشل مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

فشلت دعوة صاغتها روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، تتعلق بتوصيل المساعدات، وحماية المدنيين في أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرته وكالة ”رويترز“، فإن سبب فشل مشروع القانون الروسي، هو أنه لم يتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة.

وصوتت روسيا، والصين، فقط بالموافقة، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوًا.

وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا، أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن موسكو ستقدم مشروعًا لقرار إنساني بشأن أوكرانيا.

وأوضح نبينزيا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مشروع القرار سيشمل بنودًا، على رأسها: وقف إطلاق النار، وعدم مهاجمة البنية التحتية، وعدم تخزين الأسلحة في الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن بنود مشروع القرار مقتبسة من مسودة قُدمت سابقًا للأمم المتحدة ورُفضت.

وكان فاسيلي نيبينزيا، أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، أن موسكو لن تطرح للتصويت، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وصول المساعدات، وحماية المدنيين في أوكرانيا، قبل أن تعيد طرحه للتصويت هذا الأسبوع.

واتهم السفير الدول الغربية بممارسة ”ضغوط لم يسبق لها مثيل“ ضد الإجراء.

وقال دبلوماسيون حينها إن ”الخطوة الروسية كانت ستفشل لأن معظم الأعضاء الخمسة عشر سيمتنعون -على الأرجح- عن التصويت على مشروع القرار، لأنه لا يتطرق للمحاسبة، أو يقر بغزو موسكو لجارتها، ولا يدعو لإنهاء القتال، أو سحب القوات الروسية“.

وأوضح نيبينزيا: ”كثير من الزملاء من العديد من الوفود يخبروننا عن ضغوط لم يسبق لها مثيل يمارسها الشركاء الغربيون، وأنهم يتعرضون للي الذراع بطرق منها الابتزاز، والتهديدات“.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الوضع الإنساني في أوكرانيا، عُقد بناءً على طلب الأعضاء الغربيين: ”نتفهم مدى صعوبة تحمل تلك الدول لهذا النوع من الهجوم“.