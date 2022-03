وفاة مادلين أولبرايت أول امرأة تقود الخارجية الأمريكية

أعلن، اليوم الأربعاء، عن وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء الإعلان من خلال بيان رسمي نشرته عائلة الراحلة عبر حسابها على ”تويتر“ قالت فيه إن ”مادلين“ توفيت متأثرة بمرض السرطان، وإن عائلتها كانت تحيط بها.

March 23, 2022