وفاة مادلين أولبرايت أول امرأة تقود الخارجية الأمريكية

أعلن، اليوم الأربعاء، عن وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء الإعلان من خلال بيان رسمي نشرته عائلة الراحلة عبر حسابها على ”تويتر“ قالت فيه إن ”مادلين“ توفيت متأثرة بمرض السرطان، وإن عائلتها كانت تحيط بها.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

وكانت ”مادلين“ أول امرأة تتسلم منصب وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أسماها الرئيس كلينتون، في 5 ديسمبر 1996 لهذا المنصب، لتكون وزيرة خارجية فترته الرئاسية الثانية.

وتسلمت المنصب، في 23 يناير 1997، لتصبح وزيرة الخارجية رقم 64 للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى 20 يناير 2001.

وحفلت مسيرة وزيرة الخارجية الراحلة مادلين أولبرايت (1997- 2001) بالعديد من المراحل، والمواقف، والأحداث السياسية المهمة خلال مرافقتها للرئيس كلينتون.

نشأتها ومسيرتها

ولدت مادلين، واسمها الحقيقي ماري جانا كوربيلوفا، في مدينة براغ عاصمة جمهورية تشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت، (جمهورية التشيك حاليًا)، العام 1937 وقدمت إلى الولايات المتحدة كلاجئة في العام 1948.

ونشأت على المذهب الروماني الكاثوليكي في المسيحية، حيث كان والداها يهوديي الأصل إلا أنهما تحولا إلى المسيحية الكاثوليكية، وتحولت لاحقًا إلى الكنيسة الأسقفية البروتستانتية.

وتخرجت ”مادلين أولبرايت“ من ”كينت دينفر سكوول“ في العام 1955، وحصلت على الشهادة الجامعية مع مرتبة الشرف من كلية ”ويلزلي كوليدج“ في مجال العلوم السياسية.

وقبل توليها منصب الخارجية الأمريكية، شغلت ”مادلين“ منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم في الأمم المتحدة، بدءًا من 27 يناير 1993 وحتى 21 يناير 1997.

وكان والدها جوزيف كوربل دبلوماسيًا تشيكوسلوفاكيًا، ثم أستاذًا في العلوم السياسية بجامعة دنفر في الولايات المتحدة.

وتزوجت مادلين، منذ العام 1959، إلى غاية طلاقها، العام 1982، من الصحفي جوزيف ميديل باترسون ولها منه 3 بنات.

وتميزت ”مادلين“ بالتحدث بأكثر من لغة، فكانت تجيد: الإنجليزية، والتشيكية، والفرنسية، بشكل كامل، كما أنها يمكنها فهم اللغات: الروسية، والبولندية، والصربية، بشكل جيد.

وعملت ”أولبرايت“ موظفة في البيت الأبيض، وفي مجلس الأمن القومي خلال حكومة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

وكانت ”مادلين“ من مؤيدي هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون لترشيح نفسها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2008.

وفي العام 1993، عيَّنها الرئيس، بيل كلينتون، سفيرة لدى الأمم المتحدة، وظلت تشغل هذا المنصب حتى تم تعيينها وزيرة للخارجية، في العام 1996، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.