ستولتنبرغ: الصين توفر الدعم السياسي لروسيا عبر "أكاذيب صارخة"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، الصين بتوفير الدعم السياسي لروسيا في هجومها على أوكرانيا، وحذر بكين من إرسال الدعم المادي لجهود موسكو الحربية.

وقال ستولتنبرغ عشية قمة عاجلة لقادة دول الحلف، الخميس، إن ”الصين وفرت لروسيا الدعم السياسي ومن ضمنه نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة. الحلفاء قلقون من احتمال قيام الصين بتوفير الدعم المادي للغزو الروسي“.

وأضاف: ”أتوقع أن يدعو القادة الصين لتحمل مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن الدولي، والامتناع عن دعم جهود موسكو الحربية، والانضمام إلى باقي دول العالم في الدعوة إلى نهاية فورية وسلمية لهذه الحرب“.

إلى ذلك، أعلن الأمين العام للحلف أن ”الناتو سينشر أربع مجموعات قتالية جديدة في دول شرق أوروبا؛ لتعزيز دفاعاته ضد روسيا في خاصرته الشرقية“.

وقال ستولتنبرغ: ”سيقرر قادة الناتو في قمتهم، غدًا (الخميس)، تعزيز الموقف الدفاعي بأربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع عدد مجموعات القتال المنتشرة إلى ثماني مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود“.

من جانب آخر، لدى الحلف ”مخططات لحماية كل الحلفاء من هجوم بأسلحة نووية“.

وقال إن ”روسيا يجب أن توقف هذا الخطاب الخطير، وأن تفهم أن حربا نووية يجب ألا تحصل أبدا، وأنها لن تتمكن أبدا من الفوز في حرب نووية“.

وأضاف أن ”حلف الأطلسي يدعم أوكرانيا في حقها بالدفاع عن النفس، لكنه ليس جزءا من النزاع ولا يريد أن يصبح النزاع حربا بين حلف الأطلسي وروسيا“.

لهذا السبب ”لن يرسل الأطلسي قوات إلى أوكرانيا ولن يفرض منطقة حظر جوي“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب عدة مرات بفرض مثل تلك المنطقة.

وقال الأمين العام للناتو، إن ”حلفاء الأطلسي عززوا دعمهم لأوكرانيا، خصوصا عبر توفير أنظمة دفاع جوي متطورة وأنظمة مضادة للدبابات، وأنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة“.

وذكر ستولتنبرغ: ”أتوقع من الحلفاء التفكير في كيفية تكثيف جهودهم وتقديم المزيد من معدات الحماية والدفاع من الأسلحة الكيميائية“.

وفي سياق الأزمة أيضا، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا ”متعثر رغم كل الدمار الذي يتسبب به يومًا بعد يوم“، داعيًا موسكو إلى وقف القتال ”حالًا“.

وأضاف شولتس أمام مجلس النواب الألماني، أن ”الحقيقة هي أن الحرب تدمر أوكرانيا لكن (فلاديمير) بوتين بشنه الحرب، يدمر مستقبل روسيا“، مؤكدًا أن كييف يمكن أن ”تعتمد على مساعدة“ ألمانيا.

وحذّر المستشار الألماني من أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو فعّالة، وستسبب مزيدًا من الأضرار لاقتصاد روسيا.