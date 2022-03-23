زيلينسكي يناشد اليابان زيادة ضغوط العقوبات على روسيا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من اليابان اليوم الأربعاء، زيادة ضغوط العقوبات على روسيا من خلال حظر التجارة في البضائع الروسية، بحسب وكالة ”رويترز“.

وفي كلمة أمام البرلمان في طوكيو عبر اتصال بالفيديو، شكر زيلينسكي اليابان على قيادتها الدول الآسيوية في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات.

وقال ”الدول المسؤولة تتحد لحماية السلام. أشعر بالامتنان لدولتكم على موقفها المؤسس على المبادئ في مثل هذه اللحظة التاريخية، وعلى المساعدة الحقيقية لأوكرانيا“. وأضاف ”كنتم أول دولة في آسيا بدأت حقيقة في ممارسة الضغوط على روسيا لإقرار السلام وأيدت العقوبات على روسيا وأحثكم على مواصلة ذلك“.

وقال زيلينسكي، دون أن يورد أدلة، إن القوات الروسية تحضّر لهجمات جديدة من ما يطلق عليه منطقة الاستبعاد المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية بعد أن احتلت المحطة المتوقفة عن العمل الشهر الماضي في المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا.

ولم يورد مزيدًا من التفاصيل عن الهجمات التي قال إن روسيا تخطط لها.

وأضاف زيلينسكي ”العالم على شفا العديد من الأزمات الجديدة… تحديات البيئة والغذاء غير مسبوقة“.

وأمس الثلاثاء، دعا زيلينسكي، البابا فرنسيس إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب التي تشنّها ،منذ نحو شهر، القوات الروسية على أوكرانيا، وفق ”فرانس برس“.

وفي أعقاب محادثة هاتفية جرت بينه وبين الحبر الأعظم، كتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر أنّه ”سيكون موضع تقدير قيام الكرسي الرسولي بوساطة لوضع حدّ للمعاناة الإنسانية“ في أوكرانيا.

كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه أبلغ ”قداسته بالوضع الإنساني الصعب وبإغلاق القوات الروسية الممرات الإنسانية“، شاكرًا البابا على ”صلواته من أجل أوكرانيا والسلام“.

وفي رسالة مصوّرة بثّت ليلة الأربعاء، قال زيلينسكي ”لقد طلبت من (البابا) القدوم إلى بلدنا في هذه اللحظة المهمة للغاية“.

وأضاف ”أعتقد أنّه بإمكاننا تنظيم هذه الزيارة المهمّة التي تقدّم دعمًا كبيرًا إلينا جميعًا، إلى كلّ أوكراني“.

وكان الرئيس الأوكراني، أكد أن محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر ”صعبة وتصادمية“ في بعض الأحيان، لكنه قال ”نتحرك قدمًا خطوة خطوة“.

وقال زيلينسكي أيضا، ”إن 100 ألف يعيشون في مدينة ماريوبول المحاصرة في ظروف غير إنسانية، دون طعام أو ماء أو دواء“.