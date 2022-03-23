موسكو تتهم واشنطن بعرقلة المحادثات الروسية الأوكرانية

اتهمت موسكو واشنطن يوم الأربعاء، بعرقلة المباحثات ”الصعبة“ بين روسيا وأوكرانيا.

واعتبرت أن الولايات المتحدة هدفها ”الهيمنة“ على النظام العالمي بأساليب منها فرض العقوبات، وفق ما أوردت ”فرانس برس“.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة ألقاها أمام طلاب، إن ”المفاوضات صعبة، يقوم الطرف الأوكراني مِرارا بتغيير موقفه. من الصعب ألا يتكوّن انطباع بأن زملاءنا الأمريكيين يمسكونهم (الأوكرانيين) بيدهم“.

وتابع ”ينطلق الأمريكيون ببساطة من مبدأ أن انتهاء هذا المسار بسرعة ليس في صالحهم“.

واعتبر أن ”الكثيرين يريدون أن تكون هذه المفاوضات عبارة عن طريق مسدود“، مشيرا إلى أن ”من بين هؤلاء الأطراف بولندا، أحد أبرز الداعمين لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في الـ24 من شباط/فبراير“.

وشدد لافروف على أن ”الدول الغربية تريد أداء دور الوسيط. نحن لسنا ضد ذلك، لكن لدينا خطوط حمر“.

واتهم رئيس الدبلوماسية الروسية الدول الغربية بـ“إغراق أوكرانيا بالأسلحة“ من خلال الشحنات الموجهة إليها“.

وأضاف أنه ”يبدو أن (الولايات المتحدة) تريد أن تبقينا منخرطين في العمليات العسكرية لأطول فترة ممكنة“.

وأعرب لافروف عن ”صدمته“ بمدى العقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ووضع الوزير هذه العقوبات في إطار مسعى غربي هدفه ”إزالة روسيا كعائق من أمام عالم أحادي القطب“.

ورأى أن ”كل هذا غير متعلق بأوكرانيا، بل بالرغبة بنظام عالمي تريد الولايات المتحدة الهيمنة عليه“.

وفي السياق، قال ديمتري ميدفيديف أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تهدف إلى إذلال روسيا وتقسيمها ثم تدميرها في نهاية المطاف، وتعهد بألا تسمح روسيا بحدوث ذلك أبدًا.

وأضاف ميدفيديف الذي تولى الرئاسة خلال الفترة من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي أن ”مثل هذه الخطة – إذا تحققت في أي وقت من الأوقات – ستكون نتائجها كارثية على العالم“.

وذكر في رسالة على ”تليغرام“ نقلتها ”رويترز“، أنه ”لن تسمح روسيا أبدًا بحدوث ذلك“.

من جهته، يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الزعماء الأوروبيين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا حاملا معه خططا لفرض مزيد من العقوبات على موسكو، قالت مصادر إنها تشمل أعضاء في البرلمان الروسي.

ومن المقرر أن يغادر بايدن البيت الأبيض (الساعة الـ8:40 صباحًا) بتوقيت شرق الولايات المتحدة في رحلة تشمل محادثات في بروكسل مع قادة حلف شمال الأطلسي والقادة الأوروبيين وزيارة لوارسو لإجراء مشاورات مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

وقال مصدران مطلعان إن بايدن وفريقه يعكفان على تطوير خطط لفرض عقوبات على أعضاء بمجلس النواب الروسي (الدوما)، ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا. ومن المتوقع إعلان العقوبات غدًا الخميس.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن العقوبات قد تشمل 300 من أعضاء مجلس الدوما.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض ”لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن من سنفرض عليهم عقوبات وعددهم“.

وأضاف ”سنعلن عن إجراءات إضافية بشأن العقوبات بالاشتراك مع حلفائنا يوم الخميس عندما تتاح للرئيس فرصة التحدث إليهم“.