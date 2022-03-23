روسيا: دمرنا ترسانة أسلحة أوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن قواتها قصفت مستودعا أوكرانيا للأسلحة خارج مدينة ريفن بشمال غرب البلاد أمس الثلاثاء، وأنها دمرت ترسانة من الأسلحة والمعدات.

وقالت الوزارة إنها ”قصفت المستودع باستخدام أسلحة طويلة المدى وعالية الدقة أطلقت من البحر“.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من النبأ.

وفي سياق ذي صلة، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر بأنها ”صعبة وتصادمية في بعض الأحيان“، لكنه قال ”نتحرك قدما خطوة خطوة“.

وفي كلمة مصورة، قال زيلينسكي أيضا، إن 100 ألف يعيشون في مدينة ماريوبول المحاصرة في ظروف غير إنسانية، دون طعام أو ماء أو دواء.

وعلى الرغم من إجراء المفاوضين الروس والأوكرانيين محادثات بانتظام، فإن الجانبين يقولان إن أي اتفاق لا يزال بعيد المنال.

وقال زيلينسكي ”نواصل العمل على مختلف المستويات لتشجيع روسيا على التحرك نحو السلام… يشارك الممثلون الأوكرانيون في المحادثات التي تنعقد كل يوم تقريبا. إنها صعبة للغاية وأحيانا تصادمية، لكننا نمضي قدما خطوة خطوة“.

كما اتهم القوات الروسية التي هاجمت ماريوبول بإحباط محاولات إجلاء المدنيين من المدينة، قائلا ”يوجد حتى اليوم نحو 100 ألف في المدينة في ظروف غير إنسانية، محاصرين تماما دون طعام أو ماء أو دواء، معرضين لقصف متواصل“.

وفي الإطار ذاته، دُعي الرئيس الأوكراني لمخاطبة قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين يجتمعون الخميس في قمة استثنائية مكرسة لغزو روسيا لأوكرانيا، بحسب ما أفاد به ”الناتو“ الثلاثاء.

وقال مسؤول في حلف الأطلسي إن ”الرئيس زيلينسكي مدعو لإلقاء كلمة في قمة الناتو عبر رابط الفيديو“.

وأضاف ”ستكون فرصة لقادة دول الحلف للاستماع مباشرة من الرئيس زيلينسكي يتحدث عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الأوكراني بسبب العدوان الروسي“، مضيفًا أن الحلفاء الذين يقدمون ”كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأساسية“ لأوكرانيا، سيدرسون ماذا يمكنهم أن يفعلوا ”لتعزيز“ دعمهم.

وأكد سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي مشاركة الرئيس الأوكراني في القمة، قائلا ”إنه سيسعى لطلب المساعدة لإنهاء الغزو الروسي“.

وأضاف نيكيفوروف أن ”هذا قد يكون بأشكال متعددة، سواء عبر فرض منطقة حظر جوي أو تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة أو طائرات حربية“.

وتتزامن قمة الحلف مع قمتي مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.