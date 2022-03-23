تقرير: واشنطن سترد عسكريا في حال تعرضها لهجوم "سيبراني" روسي واسع النطاق

قالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية إن الولايات المتحدة يمكن أن ترد عسكريا على هجوم ”سيبراني“ روسي يؤدي إلى دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا.

ونقلت الشبكة عن رئيسة تحرير موقع ”الأمن السيبراني“ والمحامية السابقة في البيت الأبيض، تيس بريدجمان، قولها ”إذا تسببت الهجمات الإلكترونية في وقوع دمار كبير أو سقوط قتلى وإصابات، من النوع ذاته الذي قد تراه مِن هجوم تقليدي، سيكون هنالك رد على ذلك“.

وأوضحت أن ”الهجوم السيبراني ضد أحد السدود أو أبراج مراقبة الحركة الجوية، على سبيل المثال، قد يرفع من مستوى الرد، لكن الحكومة ستحاول جاهدة تجنب المواجهة العسكرية“، مضيفة أن ”الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة كانت، حتى الوقت الحالي، أقل من الحد الذي يبرر الرد العسكري“.

وأضافت الشبكة ”تسعى الحكومة الأمريكية في الوقت الحالي، إلى اتخاذ إجراءات مضادة لأي هجوم سيبراني“.

وتابعت ”قد يبدو أن الولايات المتحدة تقف مكتوفة الأيدي، لكن الإجراءات الدفاعية أكثر فاعلية في وقف أي تصعيد، وهي تعطي مثلا لما يبدو عليه سلوك الدولة المسؤولة“.

ونقلت عن، ريتشارد كلارك، الذي كان أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، جورج دبليو بوش، بشأن الأمن السيبراني، قوله ”سياسة الولايات المتحدة المعلنة، بأنه سيكون ثمة رد بالأسلحة التقليدية، في حال تعرض الدولة لأي هجمات إلكترونية مؤذية“.

وأضاف ريتشارد كلارك ”لذلك، يمكننا أن نجد أنفسنا بسهولة في حرب شرسة مع روسيا، إذا حاولوا شن هجمات إلكترونية مدمرة، ويجب أن يكون ذلك مدمرًا، مثل: إطفاء شبكات التيار الكهربائي“.

وأوضح كلارك، بأن ”الهجمات الروسية على الصناعات الأمريكية يمكن أن تكون أكثر تدميرًا من الهجمات على الحكومة نفسها“، لافتًا إلى أن ”الحكومة لا تعرف ،حقًّا، ما الذي سيحدث حال توقفت الأنظمة الإلكترونية من أمازون وغوغل ومايكروسوفت، على سبيل المثال“.

وقال ”إذا توقفت هذه الأنظمة كليًّا ستتوقف الولايات المتحدة عن العمل، ويتوقف اقتصادنا عن العمل، وتتوقف شبكات الاتصالات.. سنجد أنفسنا قريبًا جدًّا في العصور المظلمة إذا تعطل الإنترنت كليًّا“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، نصح، أمس الثلاثاء، الشركات الأمريكية بتعزيز ممارساتها في مجال الأمن السيبراني، بعد تقارير استخباراتية أشارت إلى أن روسيا تدرس احتمالات الهجوم الإلكتروني، وذلك بعد قرابة شهر من غزو القوّات الروسية لأوكرانيا.