مسؤولون أوكرانيون: القصف الروسي أحال ماريوبول إلى "رماد"

قال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات جوية روسية مكثفة أصابت مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة حيث اندلع قتال في الشوارع الثلاثاء، غداة رفض المدينة طلب موسكو إعلانها الاستسلام.

وقال مجلس المدينة إن القصف أحال ماريوبول إلى ”رماد“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم انفصالي قوله إن القوات الروسية ووحدات الانفصاليين المدعومين من روسيا سيطرت على نصف المدينة تقريبا.

وقال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن القتال في الشوارع يدور هناك وإن المدنيين وكذلك القوات الأوكرانية يتعرضون لنيران روسية.

وفي اليوم السابع والعشرين من الحرب في أوكرانيا، تفاقمت محنة المدنيين في ماريوبول التي كان يقطنها 400 ألف نسمة. ويُعتقد أن مئات الآلاف محاصرون داخل المباني دون طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام البرلمان الإيطالي ”لم يبق شيء هناك“.

وقال نائب رئيس بلدية المدينة سيرجي أورلوف لشبكة (سي.إن.إن) إن المدينة تحت حصار كامل ولم تتلق أي مساعدات إنسانية.

أضاف أورلوف ”المدينة تتعرض لقصف متواصل، الطائرات الروسية تُسقط عددا يتراوح بين 50 و100 قنبلة يوميا… سقط كثيرون قتلى… ووقع الكثير من جرائم الحرب المروعة“.

وباتت ماريوبول محور الحرب التي اندلعت في 24 فبراير شباط عندما أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته عبر الحدود فيما سماه ”عملية عسكرية خاصة“ لتجريد أوكرانيا من السلاح وعزل قيادتها الموالية للغرب.

وتطل ماريوبول على بحر آزوف وسيتيح الاستيلاء عليها لروسيا ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لها في الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.

ومع إخفاقها في الاستيلاء على العاصمة كييف أو أي مدينة رئيسية أخرى بهجوم سريع، تشن القوات الروسية حرب استنزاف حولت خلالها بعض المناطق الحضرية إلى أنقاض وأسقطت فيها عددا كبيرا من المدنيين قتلى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء إنه سجل 953 قتيلا مدنيا و1557 جريحا منذ بدء الغزو. وينفي الكرملين استهداف المدنيين.

وقال مسؤولون غربيون اليوم إن القوات الروسية تعثرت في محيط كييف لكنها تحرز بعض التقدم في الجنوب والشرق. وأضافوا أن المقاتلين الأوكرانيين يتصدون القوات الروسية في بعض الأماكن لكن لا يمكنهم دحرها.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن ”لا أحد“ كان يعتقد أبدا أن العملية في أوكرانيا ستستغرق يومين فقط وإن الحملة لا تزال ماضية وفق الخطة المقررة، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وتستعد الدول الغربية لفرض مزيد من العقوبات على روسيا لإجبارها على إعادة النظر في أفعالها، كما أنها ستشدد الإجراءات الحالية، مما يزيد من عزلة روسيا عن التجارة والتمويل الدوليين.

ويشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثات مع زعماء غربيين آخرين يوم الخميس في بروكسل حيث مقرا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ويعتزم بايدن بعدها السفر إلى بولندا التي استقبلت نحو 2.1 مليون لاجئ من أوكرانيا المجاورة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بايدن سيعلن إجراءات لتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. ويعد هذا الغاز عقبة رئيسية أمام جهود الغرب لعزل موسكو اقتصاديا.

وقال سوليفان إن الزعماء سينسقون أيضا المرحلة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.