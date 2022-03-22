واشنطن: لا دليل حتى الآن على شحنات أسلحة صينية إلى روسيا

أعلن مسؤول أمريكي رفيع، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم ترَ حتى الآن دليلًا على أي شحنات أسلحة من الصين إلى حليفتها روسيا خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا غزوها لأوكرانيا.

وسبق أن أثارت واشنطن مخاوف بشأن لجوء بكين إلى مساعدة موسكو مع احتدام النزاع الدامي في أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: ”لم نرَ أي تزويد بمعدات عسكرية من قبل الصين إلى روسيا، لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب“، مضيفًا: ”سنواصل المراقبة، وقد أبلغ الرئيس بوضوح الرئيس الصيني بشأن تداعيات وعواقب أي تزويد من هذا القبيل للمعدات، وهما يفهمان بعضهما البعض بشكل جيد“.

وأشار إلى أن ”بايدن يستعد للتوجه إلى أوروبا، حيث سيلتقي بزعماء من الاتحاد الأوروبي وحلفاء في حلف شمال الأطلسي، الخميس، وسيتشاور بالتأكيد خلال وجوده في بروكسل حول مسألة مشاركة الصين المحتملة في النزاع في أوكرانيا“.

وأفاد سوليفان بأن ”الإعلان لن يركز فقط على خطوات جديدة، لكن على ضمان بذل جهود مشتركة لقمع التهرب من العقوبات المفروضة على موسكو“، لافتًا إلى أن ”روسيا قد تسيطر على مواقع بشكل مؤقت، وقد تحقق بعض الانتصارات، لكنها لن تحتل أوكرانيا، ولن تخضع شعبها“، مؤكدًا أن ”الهجمات السيبرانية تتطلب ردًا موحدًا من دول النيتو، والقادة في ​البنتاغون​ يرون أن حجم قواتنا في دول شرقي ​أوروبا​ كافٍ حاليًا“.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة، الجمعة، استمرت نحو ساعتين، من عواقب ستواجهها الصين في حال ساعدت جارتها روسيا في حربها.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن بايدن مع شركائه الأوروبيين يتشاركون وجهة النظر بشأن مسألة تعاون الصين المحتملة مع روسيا“.