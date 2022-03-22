تقرير: واشنطن تكثف دعمها العسكري للسعودية مع سعيها لإعادة الدفء للعلاقات

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين قولهم، إن الولايات المتحدة كثفت الدعم العسكري للسعودية خلال الشهور القليلة الماضية، في أعقاب هجمات صاروخية نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على المملكة، وذلك في مؤشر على أن واشنطن تحاول تحسين العلاقات المتوترة مع حلفائها الخليجيين.

وباتت الرغبة في تحسين العلاقات أكثر إلحاحًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، الذي أدى إلى فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى عقوبات اقتصادية على موسكو.

وتحاول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إقناع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بزيادة الإنتاج لتعويض الفاقد المحتمل في الإمدادات الروسية.

وحتى قبل الغزو الروسي في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي، كان المسؤولون الأمريكيون يطرقون باب الرياض مع حشد روسيا قواتها على الحدود، وكان رد الفعل الأولي من السعوديين فاترا، حسب وكالة رويترز.

وتضيف رويترز أنه وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2020، أوقف بايدن دعم عمليات التحالف العربي الهجومية في اليمن، وشرع في مراجعة مبيعات الأسلحة للسعودية.

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك سلسلة من الاجتماعات الأمريكية السعودية التي وصفتها رويترز بـ“الصعبة“ في الدولة الخليجية، بما في ذلك اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كما زار بريت ماكجورك، وهو مستشار أمريكي كبير، الرياض الأسبوع الماضي لمناقشة إمدادات النفط وقضية اليمن.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه في مواجهة الواقع الجيوسياسي الجديد، وافقت واشنطن على بيع صواريخ ونظام دفاع مضاد للصواريخ للسعودية، بما في ذلك 280 صاروخا ”جو-جو“ بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما، إن واشنطن أرسلت صواريخ ”باتريوت“ وعتادًا آخر خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى المملكة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة عملت مع السعودية وجيرانها خلال الأشهر الماضية لمساعدتهم على تعزيز دفاعاتهم، من خلال مبيعات عسكرية أجنبية ومبيعات تجارية مباشرة وتحويلات من أطراف ثالثة، والتي تسمح للدول المجاورة بنقل أسلحة أمريكية الصنع عند الضرورة.

وأشار إلى أنه ”بدعم من الولايات المتحدة، تعترض المملكة العربية السعودية حاليا ما يقرب من 90% من هذه الهجمات الجوية للمليشيات الحوثية، لكننا بحاجة إلى استهداف 100%“.

وطالبت السعودية المجتمع الدولي يوم أمس الإثنين ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم في مواجهة الحوثيين الذين يشنون هجمات على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

ويجتهد المسؤولون الأمريكيون في إبراز الطبيعة الدفاعية للدعم العسكري المقدم لدول الخليج، لكن خبراء يقولون إن هذا الدعم قد يتوسع بحيث يشتمل على عمليات هجومية ضد أنظمة أسلحة المليشيات الحوثية.

ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تغير الموقف الأمريكي المخاوف من توثيق العرى في علاقات دول الخليج مع الصين وروسيا ضمن محاولتها تنويع مصادر الأسلحة.