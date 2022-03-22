موقع عبري: مصر والإمارات وإسرائيل بحثت التعاون لمواجهة التهديدات الإيرانية

قال تقرير عبري، إن القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والإمارات وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم الثلاثاء، بحثت التعاون لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع ”واللا“ العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعاون الإقليمي في مواجهة التهديد الإيراني.

وأشار التقرير، إلى أن ”القمة الثلاثية ركزت على الحماية من الطائرات دون طيار والصواريخ البالستية الإيرانية“، لافتا إلى أن الاجتماع بحث أيضا ”الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى“.

ولفت التقرير، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف التعاون بين واشنطن وتل أبيب وعدد من الدول العربية في مجال الدفاع الجوي والتعاون المشترك، مضيفا: ”تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إنشاء آلية إقليمية مشتركة بهذه القضية تتبادل بموجبها جميع الدول المشاركة المعلومات الاستخباراتية وتساعد بعضها بعضا في الكشف والإنذار المبكر عن إطلاق الصواريخ من قبل إيران وشركائها في اليمن والعراق وسوريا“.

وحسب التقرير، فإن الشيخ محمد بن زايد، أطلع المشاركين في القمة الثلاثية على تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، للإمارات، يوم الجمعة الماضية، وتطرق إلى أسباب الزيارة.

وأضاف: ”من القضايا التي أثارها نفتالي بينيت، المخاوف الإسرائيلية من التصعيد الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر رمضان، إذ تأتي بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي“.

وتابع: ”كما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحفاظ على الهدوء فيهما“.

وأكد الموقع العبري، أنه ”تم التخطيط للقمة الثلاثية على مدى الأشهر الماضية، حيث كان من المفترض أن تظل سرية، الأمر الذي دفع بينيت إلى عدم اصطحاب مصور من المكتب الصحفي الحكومي“.

وبيّن التقرير، أن ”القمة الثلاثية ناقشت الحرب الروسية في أوكرانيا“، وأطلع بينيت المشاركين على اتصالاته بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي“.

وتابع: ”ناقشت القمة أيضًا آثار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط والأضرار التي لحقت بإمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا“.