تقرير إسرائيلي: إيران تمتلك 30 موقعاً لتصنيع الطائرات المسيرة

قالت وسائل إعلام عبرية إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران تمتلك 30 موقعاً لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بدون طيار، يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما ذكر موقع ”والا“ الإسرائيلي، فإن ”أكثر من 30 موقع إنتاج وتخزين وإطلاق طائرات بدون طيار في خدمة الحرس الثوري الإيراني منتشرة في جميع أنحاء إيران“.

وأشار إلى أن بعض الطائرات يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وهي قادرة على الوصول إلى إسرائيل والتحليق في أجوائها.

ولفت الموقع إلى أن صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها مؤخراً أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن منطقة الطائرات بدون طيار في إيران التي تعرضت للهجوم، الشهر الماضي، تضررت ضررا بالغا جراء هجوم نُسب إلى إسرائيل .

وقال الموقع العبري: ”رغم ذلك لا تزال مؤسسة الدفاع الإسرائيلية قلقة بشأن عشرات مواقع إنتاج وإطلاق الطائرات بدون طيار بعيدة المدى العاملة في إيران“.

ونقل الموقع عن تقرير أمني أن ”بعض مصانع إنتاج الطائرات بدون طيار مملوكة مباشرة للحرس الثوري، كما أن صناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية لا تتأثر بالعقوبات الدولية“.

وأوضح الموقع أن ”العديد من المكونات المستخدمة لصنع الطائرات بدون طيار تبدو سهلة الشراء عبر الإنترنت، بما في ذلك المحركات الصينية، حيث تتم بعض عمليات الشراء من خلال وكلاء المشتريات الذين يعيشون في الدول الغربية، ويتم ذلك عبر قنوات دبلوماسية إيرانية، بحسب اعتراف عنصرين خلال محاكمتهم في عام 2020 قاموا بشراء أجزاء من الطائرات بدون طيار من 2009 إلى 2013 في الولايات المتحدة وسلموها إلى حزب الله“.

ولم يذكر التقرير طبيعة المحاكمة التي أشار إليها، وأين حصلت.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل على علم كذلك بمواقع مختلفة لعمليات إطلاق وتصنيع الطائرات بدون طيار في إيران والعراق وسوريا ولبنان، ومن أبرز هذه المواقع تلك التي تقع في كاشان شمال أصفهان.

وبين التقرير أن“موقعاً آخر للطائرات بدون طيار يقع في مطار كونارك المدني، الواقع شرق مدينة شيبهار جنوب إيران، في حين توجد مواقع أخرى في مناطق بندر عباس، وكوغاداك، وجونباد، وجاكيجور، وكوشكي، وقاعدة مادان الجوية“.

وجاء التقرير الإسرائيلي بعد أن كشف مسؤولون إسرائيليون، الإثنين الماضي، أن الطائرتين المسيرتين اللتين أسقطتهما القوات الأمريكية في العراق منتصف فبراير/شباط الماضي كانتا إيرانيتين وفي طريقهما للانفجار في إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصادر لم تسمها قولها إن ”الطائرات المسيرة التي أسقطتها القوات الأمريكية في أجواء العراق، منتصف الشهر الماضي، كانت في طريقها للانفجار داخل إسرائيل“.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أكدت أن تلك الطائرات كانت ”انتحارية“، وتهدف للوصول إلى إسرائيل للانفجار داخلها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، منتصف الشهر الماضي، عن إسقاط الجيش الأمريكي طائرتين إيرانيتين في العراق، مرجحة أن تكون وجهتهما إلى إسرائيل دون الجزم بذلك.