ترجح ملكيته لبوتين.. المخابرات الأمريكية تلاحق يخت "شهرزاد" الفخم

كشف موقع صحيفة ”كوري“ الفرنسية، أن المخابرات الأمريكية، بدأت في تعقب يخت ”شهرزاد“ الذي يعد أغلى الممتلكات السرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب تقارير متداولة.

ويبلغ سعر اليخت الذي يحمل اسم ”شهرزاد“ حوالي 700 مليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن ”مصادر مطلعة“. ووجدت الاستخبارات الأمريكية مؤشرات أولية على ارتباطه ببوتين.

ولم تتوصل وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاجات نهائية حول ملكية اليخت العملاق، ولكنهم وجدوا مؤشرات أولية على ارتباط ملكيته ببوتين.

وأفاد تقرير الصحيفة الفرنسية، أن تعقب هذا اليخت يأتي في سياق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا، وذلك على خلفية الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وأكد التقرير، أن هذه العقوبات لا تزال تثير الكثير من الذعر بين المليارديرات الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين أو ما يسمونهم ”الأوليغارشية“، وهم رجال الأعمال الأثرياء والذين يملكون ثقلا ماليا وسياسيا في البلاد.

وبحسب التقرير، فإن الخوف بدأ يتملك هؤلاء الأثرياء بشكل متزايد، لا سيما بعد أن طالت بعض العقوبات التي فرضها الغرب عليهم بشكل مباشر ممتلكات وأصولا باهظة الثمن، تبلغ قيمتها عدة مئات الملايين من الدولارات مثل اليخوت التي تعتبر دليلا على الثروة في روسيا.

وتعمل المخابرات الأمريكية حاليا على تعقب اليخوت المملوكة للأثرياء الروس على غرار دلبار أليشر عثمانوف، الذي يملك أكبر يخت خاص في العالم، وهو يرسو حاليا في هامبورغ، وفق التقرير.

وينتاب عدد من أصحاب اليخوت الترفيهية الروس حالة من الاستنفار في الوقت الراهن حيث يجري تعقب وجود تلك الزوارق في مختلف موانئ العالم لحجزها كخطوة لتجميد ممتلكات أصدقاء بوتين، بحسب التقرير الذي كشف أنه تم العثور على ”لايدي أناستازيا“، و هو واحد من أكبر اليخوت وأفخرها، والذي قد يكون ملك لأحد أقطاب تجارة الأسلحة ألكسندر ميخيف، ويخت “ فاليري“ وهو ملك سيرجي تشيميزوف، صديق مقرب لفلاديمير بوتين، وذلك في السواحل الإسبانية.

وفي المقابل، يضيف التقرير أنه كان رومان أبراموفيتش الملياردير الروسي الذي جمدت بريطانيا ممتلكاته وأصوله وأمواله أفضل حظًا من سابقه، إذ إن يخت سولاريس، وهو يخته الفاخر الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار، موجود في السواحل قبالة تركيا، دون أن تكون وجهته معروفة، لتجنب الاستيلاء عليه.

وتضيف صحيفة ”كوري“: أين فلاديمير بوتين من كل هذا وهو الذي يملك أفخر اليخوت، وهو بشكل غير رسمي، أغنى رجل في العالم، بثروة يقدرها البعض بنحو 200 مليار دولار!

من بين هذه الممتلكات المذهلة لبوتين، تسعى المخابرات الأمريكية إلى تعقب يخت فاخر جدا اسمه شهرزاد، ويرسو في السواحل الإيطالية ويرجح أنه من الممتلكات والثروات السرية للرئيس الروسي.

ويعد ”شهرزاد“ وهو يخت ضخم يبلغ ارتفاعه 140 مترا، وبه 22 غرفة ومهبطان للطائرات العمودية، وهو بمثابة القصر العائم لفلاديمير بوتين.

وتمكنت المخابرات الأمريكية من وضع أيديها على قائمة أعضاء طاقم شهرزاد، وهو ما مكنهم من تحديد أن الغالبية العظمى منهم كانوا من الجنسية الروسية ليكون ذلك بمثابة مؤشر قوي على أن اليخت روسي، وأنه على الأرجح ملك بوتين، وتتمثل إحدى مهامه الرئيسة في ضمان السلامة الشخصية للرئيس الروسي والمقربين منه.

ويضيف التقرير، أن ”يخت شهرزاد“ قد يكون من بين الثروات السرية وغير المعلن عنها لبوتين، مشيرا إلى أن هذه الأملاك يتم تسييرها ونسبتها لشركات وهمية لكنها في الأصل للرئيس الروسي.