روسيا تقول إن 78 من طائراتها مصادرة في الخارج

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير المواصلات الروسي فيتالي سافيلييف قوله، اليوم الثلاثاء، إن 78 طائرة روسية جرت مصادرتها بالخارج، في الوقت الذي تعاني فيه روسيا من آثار عقوبات دولية بسبب حربها على أوكرانيا.

وقطعت العقوبات إمدادات الطائرات وقطع الغيار والخدمات لروسيا، ولدى شركات الطيران الروسية 515 طائرة مستأجرة من الخارج.

وقال سافيلييف: ”فقدنا 78 طائرة“، وأضاف أن هذه الطائرات ”صودرت في الخارج ولن تعاد لروسيا“.

وسنت روسيا قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بإدراج طائرات مستأجرة من شركات أجنبية في السجلات الروسية، لكن شركات الطيران مترددة في استخدام هذا الحق خوفا من أن تهدد علاقاتها بشركاء دوليين.

وقال الوزير: ”إن روسيا كان لديها 1367 طائرة عندما فُرضت العقوبات، وإن نحو 800 منها مدرجة الآن في سجلات البلاد“، لكنه لم يوضح عدد الطائرات المستأجرة من شركات أجنبية التي تم إدراجها.

في غضون ذلك، احتجزت السلطات المحلية في جبل طارق يختا مرتبطا بمالك أكبر شركة لتصنيع الأنابيب الفولاذية في روسيا الملياردير ديميترييفيتش بومبيانسكي، صاحب مجموعة TMK للصلب الذي يخضع لعقوبات بريطانية وأوروبية، حيث فرض الغرب عقوبات على الأوليجارشية الروسية بسبب العملية العسكرية التي شنتها موسكو على جارتها أواخر الشهر الماضي.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة ”رويترز“، يعد اليخت المعروف باسم ”أكسيوم“ سفينة يبلغ طولها 72 مترا تملكها شركة ”بايرين للاستثمارات“، وقالت رويترز إنه في حين أن هذه الشركة هي شركة قابضة تابعة لجزر فيرجن البريطانية، فقد ورد اسم بومبيانسكي في أوراق بنما كمستفيد من الحيازة.

وقالت السلطات في جبل طارق إن السفينة ”تأكد أنها تعرضت لعملية مصادرة من قبل بنك دولي بارز في المحكمة العليا لجبل طارق“.