"البوصلة الاستراتيجية".. نهج أوروبي جديد في التعامل مع روسيا "المعتدية"

وصفت صحيفة“ديفنس نيوز“ الأمريكية وثيقة ”البوصلة الاستراتيجية“ التي اعتمدها وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين، بأنها ”البديل عن النهج الدبلوماسي في التعامل مع روسيا“ بعد اجتياحها العسكري لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة المتخصصة بالشؤون العسكرية والدفاعية، إن هذه الوثيقة تعيد تسمية روسيا بأنها لم تعد ”خصما محتملا“، بل تُسمّيها بلغة واضحة على أنها معتدية على جارتها وتهدد أوروبا.

كما تقدم الوثيقة خطة لتعزيز دفاعات الكتلة الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان المسؤولون الأوروبيون سارعوا إلى إعادة كتابة الوثيقة منذ بدء الحرب في أواخر شباط/فبراير الماضي، وذلك بهدف أن يجعلوها البديل للنهج الدبلوماسي الذي لا يُسمي الخصم بلغة واضحة، لذلك وصفت الوثيقة الجديدة روسيا بأنها معتدية على جارتها وأنها تهدد أوروبا، كما يقول التقرير.

وجاء في الوثيقة: ”نهدف إلى أن نصبح جهة فاعلة أكثر حزما في مجالي الأمن والدفاع من خلال تمكين إجراءات أكثر قوة وسرعة وحسمًا، بما في ذلك مرونة الاتحاد ومساعدتنا وتضامننا المتبادلين“.

وقالت ”ديفنس نيوز“ إن هذا النص يضفي الطابع الرسمي على العديد من المبادرات التي تهدف إلى بث الرشاقة التشغيلية في مؤسسة مبنية على عمليات طويلة لصنع القرار، وإن هذا الإجراء جاء في الوقت المناسب.

تحالفات صغيرة في النقاط الساخنة

وأعطى التقرير مثالا على ذلك بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت رغبتها في أن تتوصل عام 2023 إلى ”الأساليب العملية“ لتشكيل تحالفات صغيرة من الدول الأعضاء الراغبة، تتألف من مجموعات فرعية من الدول الأعضاء، سينتشرون في النقاط الساخنة نيابة عن الكتلة بمجموعها، وتحت إشراف مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه لطالما تدارس المسؤولون هذه الآلية، لكنهم كانوا مكبّلين بالمادة 44 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد مبدأ الموافقة بالإجماع أثناء الأزمات.

وظلت المناقشات في هذا الموضوع، حتى الآن، أكاديمية إلى حد كبير، رغم أن المسؤولين الفرنسيين أشاروا إلى أنهم سيغيرون الموضوع خلال فترة رئاسة باريس لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في يناير وتستمر ستة أشهر.

وتشدد الوثيقة أيضًا على بند المساعدة المتبادلة للاتحاد الأوروبي، والذي يلزم الأعضاء بتقديم المساعدة ”بكل الوسائل المتاحة لهم“ لأولئك الأعضاء الذين يواجهون عدوانًا مسلحًا.

ووفقًا لوثيقة ”البوصلة الاستراتيجية“ التي تم التوقيع عليها يوم أمس، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل ”الاستثمار“ في القدرات لتحقيق هذه الغاية.

إنشاء قوة انتشار سريع

وأضاف التقرير أن جزءا أيضًا من البوصلة الاستراتيجية هو خطة إنشاء ”قوة انتشار سريع للاتحاد الأوروبي قوامها 5000 فرد“ تسمح ”بالنشر السريع لقوة معيارية.. في بيئة غير متسامحة“ بحلول عام 2025.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم سيطوروا ”سيناريوهات تشغيلية“ ”لتوجيه التوظيف المستقبلي للتشكيلات خلال عام 2022، وسيبدأوا بتدريبات منتظمة بالذخيرة الحية عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن وثيقة ”البوصلة الاستراتيجية“ تسلط الضوء أيضًا على علاقة الكتلة المتنامية بحلف الناتو، وقبل كل شيء، اعتماد القارة المستمر على الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أنه ”في هذا السياق، تظل الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الأوثق والأكثر أهمية للاتحاد الأوروبي، وهي قوة عالمية تساهم في السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية في قارتنا“، حسب ما جاء في الوثيقة.