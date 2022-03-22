مسؤول أوكراني: محاولة روسيا السيطرة على كييف "انتحار"

حذر مسؤول أوكراني، يوم الثلاثاء، من أن محاولة الجيش الروسي السيطرة على العاصمة كييف، ”انتحار“.

وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، إن ”السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف من الأولويات الرئيسية لروسيا، ولكن محاولة القيام بذلك في الوقت الحالي تعد انتحارا“.

ورأى أريستوفيتش أن ”الأعمال العدائية الفعلية بين أوكرانيا وروسيا، يمكن أن تنتهي في غضون ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع“.

جاء ذلك في الوقت الذي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، إن بلاده ”على وشك النجاة من الحرب“ مع القوات الروسية، التي حذر من أنها ”تريد أن تشق طريقها إلى بقية أوروبا“.

وأضاف زيلينسكي في كلمة وجهها للبرلمان الإيطالي: ”بالنسبة للقوات الروسية، أوكرانيا هي البوابة لأوروبا، التي ترغب في اقتحامها، لكن يجب عدم ترك الفرصة للهمجية“.

وفي السياق، أشار الرئيس الأوكراني إلى أنه تحدث مع البابا فرنسيس ويرحب بأن يلعب البابا دور وساطة مع روسيا.

وانتقد البابا روسيا ضمنيا ووصف الصراع في أوكرانيا بأنه ”مذبحة لا معنى لها“ وغير مبررة.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر: ”أخبرت قداسته بالوضع الإنساني الصعب وبغلق القوات الروسية ممرات الإنقاذ، نقدر دور الوساطة الذي سيلعبه البابا لإنهاء المعاناة الإنسانية“.

وكان مسؤول كبير في البنتاغون، قال أمس الإثنين، إن روسيا كثفت عملياتها الجوية والبحرية في أوكرانيا لمواجهة مقاومة القوات الأوكرانية التي تواصل إعاقة تقدم الجيش الروسي في البلاد.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: ”خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 الماضية، شهدنا زيادة في النشاط الجوي من الجانبين“.

وأضاف أن ”الروس نفذوا أكثر من 300 طلعة جوية في الساعات الـ24 الماضية وكثف الأوكرانيون أيضا وتيرة طلعاتهم الجوية“ بدون تحديد عددها وهي أقل بكثير من تلك التي ينفذها سلاح الجو الروسي.

وبالتوازي مع ذلك، يتواصل الحديث عن المحادثات الساعية لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي، الأحد الماضي، إن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لترتيب عقد محادثات سلام رفيعة المستوى بين بلاده وروسيا، وأشار إلى أنها قد تعقد في القدس.

لكنه أكد خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة، الإثنين، أن أي ”تسوية“ في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.