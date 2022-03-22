على وقع الحرب في أوكرانيا.. روسيا تعزز علاقاتها مع كوريا الشمالية

اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، مع سفير كوريا الشمالية لدى موسكو، وبحثا تطوير العلاقات الثنائية ”في إطار التغيرات على الساحة الدولية“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء عن الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء.

وجاء هذا التواصل في وقت تواجه فيه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها لأوكرانيا؛ ما تسبب في فرض عقوبات دولية مشددة عليها.

وفي فبراير/شباط الماضي، أنحت كوريا الشمالية باللائمة في أزمة أوكرانيا على ”سياسة الهيمنة“ و ”التعصب“ التي تمارسها الولايات المتحدة والغرب.

ورأت كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة هي ”السبب العميق للأزمة الأوكرانية“، في أول رد فعل رسمي تعلنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

ونقلت الوكالة رسالة وضعت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، وقعها الباحث في جمعية دراسات السياسة الدولية ري جي سونغ، إذ أكدت أن ”السبب العميق للأزمة الأوكرانية يكمن في استبداد وتعسف الولايات المتحدة“.

واتهم ري الولايات المتحدة بتبني ”معايير مزدوجة“ حيال بقية العالم، وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم ”السلام والاستقرار“ مع ”إدانتها بلا داع لإجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها (هذه) الدول لضمان أمنها القومي“.

وكتب في الرسالة أن ”الأيام التي كانت فيها الولايات المتحدة تهيمن ولت“.

وقال بارك وون جون، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة إيوها في سيؤول، إن الرسالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، تشكل رد فعل رسميا ”محدودا“ من بيونغ يانغ لأنها نُشرت باسم شخص.

وأوضح لوكالة ”فرانس برس“ أن ”الخلاصة هي أن كل هذا خطأ الولايات المتحدة“.

وإلى جانب الصين، تعد روسيا أحد حلفاء كوريا الشمالية القلائل.

وعارضت موسكو باستمرار الضغوط التي تمارس على بيونغ يانغ بشأن برنامجيها النووي والبالستي، ودعت إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حسب ما أعلنت سيؤول، بعد شهر شهد بعض الهدوء، ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية في أثناء دورة الألعاب الأولمبية في بكين، في وقت يركز العالم فيه على الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في يناير/كانون الثاني الماضي، بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017.

وتوقع محللون أن تستفيد بيونغ يانغ من انشغال الولايات المتحدة بالغزو الروسي لأوكرانيا لإجراء تجارب جديدة.