إدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني بتهم "احتيال" جديدة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دانت محكمة روسية، يوم الثلاثاء، المعارض البارز أليكسي نافالني، بتهم احتيال جديدة، في قضية يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبة سجن بحقه لمدة 13 عامًا.

واعتبرت القاضية مرغريتا كوتوفا أن ”نافالني ارتكب احتيالا، يتمثل بسرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة“، بحسب وكالة ”فرانس برس“، التي أشارت إلى أن الجلسة عقدت في مجمع السجن الذي يعتقل فيه نافالي قرب موسكو.

يشار إلى أن إعلان العقوبة يمكن أن يستغرق بضع ساعات، بعد الإدانة.

وكانت النيابة الروسية طلبت السجن 13 عامًا للمعارض الروسي بتهمة ”احتيال“ و“إهانة“ قاض.

ويحاكم نافالني منذ الـ16 من شباط/ فبراير، في مجمع سجون في بوكروف، على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو، في قضايا يعتبرها مسيسة.

ومنذ شباط/ فبراير 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية ”احتيال“ تعود إلى العام 2014.

وفي 2020 أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية والتي ينشرها إلكترونيا، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في شهر آب/ أغسطس، ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

وأوقف نافالني، في كانون الثاني/ يناير 2021 عند عودته إلى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى العام 2014.

وأثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.

ويتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبلات من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و“إهانة المحكمة“ في جلسات سابقة.

وفي شهر حزيران/ يونيو 2021، صنفت أبرز منظمات المعارضة بأنها ”متطرفة“ من جانب القضاء، في قرار أدى إلى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها، الذين بات الكثير منهم حاليًّا في المنفى.

وفي السياق ذاته، صعّدت السلطات الروسية ضغوطاتها على وسائل إعلام معارضة ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات.

وتزايدت هذه الحملة مع التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا؛ ما أدى في الأسابيع الماضية إلى حجب شبكات تواصل اجتماعي كبرى في روسيا، مثل: فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، والعديد من وسائل الإعلام الأجنبية والروسية.