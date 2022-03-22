يخت للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يرسو في تركيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

وصل يخت يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى ميناء في تركيا التي لم تنضم للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو ، والتي طالت أيضًا مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وأثرياء آخرين مقربين من الكرملين.

وتطال العقوبات الأوروبية أصولًا يملكها أثرياء روس، في إطار مساعي الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب على أوكرانيا.

وأبراموفيتش من بين الأشخاص الذين أدرجوا على قائمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

والتقطت مشاهد لليخت ”سولاريس“ البالغ طوله 140 مترًا ويرفع علم برمودا في منتجع بودروم بجنوب غرب تركيا أمس الإثنين، بعد أكثر من أسبوع على رصده في مرفأ في مونتينيغرو، غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وترتبط بعلاقات قوية مع روسيا وأوكرانيا، لم تنضم للعقوبات التي تستهدف موسكو.

وفرضت دول غربية من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، تطال ،أيضًا، أثرياء وأشخاصا آخرين مقربين من بوتين.

وصودرت يخوت يملكها أثرياء روس في مختلف الدول، فيما توعد الرئيس جو بايدن المتمولين الروس بمصادرة ”يخوتهم وشققهم الفخمة وطائراتهم الخاصة“.

وجمدت بريطانيا أصول أبراموفيتش الذي يمتلك يختًا آخر أكبر حجمًا، هو ”إيكليبس“ البالغ طوله 162 مترًا، كما فرضت عليه حظر سفر.

والملياردير البالغ 55 عامًا الذي اشترى نادي تشيلسي في 2003، نفى تقارير عن شرائه نادي كرة القدم اللندني بتعليمات من بوتين، بهدف توسيع نفوذ روسيا في الخارج في مطلع الألفية الثانية.

اعتبرت تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا ”غير مقبول“ وتطرح نفسها وسيطًا لوقف الحرب.

وفرضت دول عقوبات على روسيا بعد أن شنت حربًا على أوكرانيا وكان آخر تلك العقوبات قرار لوزارة النقل البريطانية قبل أيام منعت بموجبه طائرة خاصة من الإقلاع بسبب ”علاقات محتملة بروسيا“، وفتحت تحقيقًا لتقصي الأمر.

وقال وزير النقل غرانت تشايبس، إن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحربه ”غير القانونية“ ضد أوكرانيا.

وتم منع جميع الطائرات المملوكة لشركات أو شخصيات روسية، من الإقلاع، أو الهبوط، أو التحليق في الأجواء الأوروبية، والأمريكية، والبريطانية.