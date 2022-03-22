"نيوزويك": صحيفة روسية نشرت حصيلة مرتفعة للقتلى الروس بأوكرانيا ثم حذفت الرقم

نشرت صحيفة روسية مقربة من الكرملين، حصيلة مرتفعة لقتلى الجيش الروسي خلال الحرب في أوكرانيا، قبل أن تحذف الرقم من موقعها الإلكتروني، بحسب ما ذكرت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية.

وقالت المجلة، إن ”صحيفة كومسومولسكايا برافدا، نشرت الأحد الماضي، تقريرا نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية شككوا في أعداد الضحايا التي أبلغ عنها نظراؤهم الأوكرانيون، وأشاروا إلى أن نحو 10 آلاف جندي روسي لقوا حتفهم خلال القتال الدائر بأوكرانيا“.

وأضافت المجلة ”مع ذلك، تم تغيير التقرير بسرعة بعد نشره في الصحيفة وظهر مرة أخرى دون رقم الضحايا، وهذا يشير إلى استمرار القيود المشددة على المعلومات المتاحة للشعب الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا“.

وفي إشارة إلى تعديل التقرير، قالت إيليا بونومارينكو، مراسلة شؤون الدفاع في صحيفة ”كييف إندبندنت“ الأوكرانية عبر تغريدة على شبكة ”تويتر“: ”هذا أمر محير للغاية“.

ولفتت المجلة، إلى تقديرات أولية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن عدد الجنود الروس الذين لقوا حتفهم منذ بدء الغزو بلغ نحو 15 ألفا، بالإضافة إلى 96 طائرة عسكرية أخرى مفقودة وتدمير 118 طائرة مروحية.

وقالت ”جاء تقرير كومسومولسكايا برافدا، بعد التقديرات الأوكرانية ونسب إلى مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية قولهم إن الخسائر بلغت 9861 قتيلا و16153 جريحا“.

وأشارت بونومارينكو في تغريدتها، إلى أن ”التقرير في الصحيفة الروسية حُذف على الفور تقريبا وتم إصدار نسخة معدلة لا تتضمن رقم الضحايا“.

وأوضحت المجلة، أن ”التقرير الذي نشرته صحيفة برافدا عرض سردًا إيجابيًّا لتقدم القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى تدمير دبابتين و3 عربات قتال مشاة و6 قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون، فضلا عن مقتل نحو 60 من مقاتلي التشكيل القومي الأوكراني“.

وأضافت الصحيفة الروسية أن ”القوات الروسية أسقطت أيضًا 7 طائرات مسيرة أوكرانية وهاجمت عددًا من المنشآت العسكرية في البلاد“.

إلا أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أكدت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين، أن القوات الروسية تتكبد ”خسائر فادحة، وأن عددًا من الجنود يفرون أو يتركون الخدمة وهناك حاجة ماسة لصيانة وإصلاح عربات عسكرية كثيرة“.