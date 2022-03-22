"فوكس نيوز": بوتين يضع مسؤولين استخباراتيين اثنين رهن الإقامة الجبرية

كشفت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر وضع اثنين من كبار مسؤولي جهاز الاستخبارات (اف اس بي) الذي حل مكان (كي جي بي) رهن الإقامة الجبرية بسبب ”إخفاقات الغزو“ الروسي لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن المسؤولين هما الجنرال سيرغي بيسيدا، ونائبه، وأنه تم تحميلهما مسؤولية التعثر في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

ويقول أندريه سولداتوف من مركز تحليل السياسة الأوروبية في الشبكة ”يتم طرح أسئلة على الأرجح.. لماذا لم يرحب الأوكرانيون بالجنود الروس؟ أين ذهبت الأموال المخصصة لتلك العملية؟ هل تم إنفاقها أو سرقتها بطريقة غير حكيمة من قبل المسؤولين عنها؟.. لم تكن هناك حشود تستقبل القوة الغازية بالزهور، كما توقع البعض في روسيا“.

ويضيف سولداتوف الخبير في أجهزة الأمن الروسية ”لم يحدث ذلك مطلَقًا… والأمر يتعلق ،أيضًا، بإساءة استخدام الأموال التي تنفق على شبكات العملاء“، بحسب قوله.

ويلفت إلى أن المعتقلين هما من قسم ”الخدمة الخامسة“ لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ويضيف ”أنهما يمثلان القسم الأكثر حساسية في الإدارة وهو المسؤول عن التجسس في أوكرانيا، والآن يبدو أن بوتين أدرك أخيرًا أن المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها قبل الغزو لم تكن دقيقة للغاية، وقد بدأ البحث حوله للعثور على كبش فداء“.

ويوضح أن ”الخدمة الخامسة هي دائرة حساسة للغاية وهي مسؤولة عن جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة، وتقوم بمراقبتها وتتسلل إلى القطاعات السياسية لضمان وصول المؤيدين لروسيا إلى السلطة وإبقائهم فيها“.

وبحسب شبكة فوكس نيوز فإن ”جميع أجهزة المخابرات تتعرض لضغط شديد في الفترة الأخيرة“، لافتة في السياق إلى موقف حدث قبيل بدء الحرب عندما أحرج بوتين رئيس فرع المخابرات الأجنبية خلال انعقاد مجلس الأمن الروسي.

وتتحدث تقارير عن ”تباطؤ“ وتيرة تقدم القوات الروسية _على ما يبدو_ في المدن الأوكرانية، وسط استبسال شديد من المقاومة الأوكرانية.

وذكرت وكالة ”رويترز“ قبل نهاية الأسبوع الماضي، أن ”وتيرة الحرب استقرت عند نمط فرض حصار على المدن“، مشيرة إلى أن روسيا أخفقت ،حتى الآن، في السيطرة على أي مدينة كبيرة، وواجهت مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية“.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية في تقرير لها الخميس الماضي، إن ”الغزو توقف إلى حد كبير على جميع الجبهات، وإن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة جراء المقاومة الأوكرانية الشرسة والمنسقة بشكل جيد“.