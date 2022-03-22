كييف تتهم القوات الروسية باختطاف 3 إسرائيليين

اتّهمت الحكومة الأوكرانية الإثنين القوات الروسية باختطاف ثلاثة إسرائيليين في مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا بعد احتلالها.

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في منشور على فيسبوك ”اختطف المحتلّون الروس اليوم في ميليتوبول ثلاثة مواطنين إسرائيليين هم تاتيانا كوموك ووالداها فيرا وميخائيل كوموك“.

ووُصف ميخائيل كوموك بأنه ”ناشر“ وصاحب شركة، لكنّ السلطات الأوكرانية لم تعط أي تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه إسرائيل لعب دور الوسيط لعقد مباحثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد الماضي إن إسرائيل تبذل جهودا كثيرة لترتيب عقد محادثات سلام رفيعة المستوى بين بلاده وروسيا، وأشار إلى أنها قد تعقد في القدس.

وقال زيلينسكي، في ندائه اليومي عبر الفيديو إلى الأوكرانيين بعد توجيه كلمة للكنيست الإسرائيلي عبر الفيديو، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يحاول العمل كوسيط بين كييف وموسكو.

وأضاف زيلينسكي ”بالطبع لإسرائيل مصالحها واستراتيجية لحماية مواطنيها. ونحن نتفهم كل ذلك“.

وقال إن ”السيد بينيت رئيس وزراء إسرائيل يحاول إيجاد طريقة لإجراء المحادثات. ونحن ممتنون لذلك. ونحن ممتنون لجهوده، ولذلك سنبدأ عاجلا أو آجلا محادثات مع روسيا، ربما في القدس. هذا هو المكان المناسب لإيجاد السلام. إذا كان ذلك ممكنا“.

وفي الأسبوع الماضي، كثف بينيت جهوده للجمع بين الجانبين وتحدث في عدة مناسبات إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسافر سرا في الأسبوع الماضي إلى موسكو للقاء بوتين.

وتحدث زيلينسكي، وهو يهودي، مرة أخرى عن الاتهام الروسي بأنه يرأس إدارة تعتنق ”النازية“.

وقال زيلينسكي ”إن القائمين على الدعاية في روسيا يواجهون مهمة صعبة اليوم. فلأول مرة يتحدث رئيس أوكراني إلى البرلمان الإسرائيلي، ومن خلال تسجيل عبر الفيديو، إلى شعب إسرائيل، أوكراني اتهمته موسكو بالنازية. هذه الحقيقة تثبت بالفعل أن الأمور ليست كما تقول موسكو“.

وتحدث الرئيس الأوكراني في وقت سابق الأحد، إلى أكثر من 100 عضو كنيست ووزير في إسرائيل، بعد جدل حول إمكانية السماح له بإلقاء كلمته، واحتجاج روسي على هذه الخطوة.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمته أمام الكنيست: ”لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود، وحان الوقت الآن لتتخذ إسرائيل خيارها وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا“.

وأضاف: ”لقد أصبح الملايين بلا مأوى، أصبحوا لاجئين، وانتقلوا إلى البلدان المجاورة، وإن الغزو الروسي لأوكرانيا ليس مجرد عملية عسكرية كما تم عرضه في موسكو، هذه حرب شاملة وغير عادلة“.