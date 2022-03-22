الناشطة البريطانية نازنين زاغري: العدالة لا معنى لها في إيران

قالت الناشطة البريطانية من أصول إيرانية، المفرج عنها نازنين زاغري، الإثنين، إن العدالة لا معنى لها في إيران، مشيرة إلى أن ”المحاكمات تتم بطريقة غير عادلة تماماً ولا تمنحك المحكمة فرصة للدفاع عن نفسك“.

وجرى الإفراج عن الناشطة زاغري مع رجل الأعمال البريطاني آنوشة آشوري بصفقة مع إيران يوم الأربعاء الماضي، وتسلمت طهران إزاء هذا الإفراج مبلغا ماليا.

ووصف زاغري معاملة السلطات الإيرانية معها بأنها ”قاسية“، وقالت ”كنت سعيدة ومحظوظة لأن قصتي حظيت باهتمام عالمي من خلال الحملة، ولقد عوملت بقسوة، لكنني قررت أن أترك غضبي جانبًا في الوقت الحالي“.

وقالت زاغري خلال مؤتمر صحفي لها في البرلمان البريطاني ”قالوا (الإيرانيون) نريد شيئًا من بريطانيا وإلا لن يتم الإفراج عنك“، مطالبة السلطات الإيرانية بضرورة التخلي عن ظاهرة اعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب وأخذهم كرهائن.

وأعربت زاغري التي وصلت إلى بريطانيا الأسبوع الماضي، عن إحباطها من أداء الحكومة البريطانية قائلة ”ما كان يجب أن أكون في السجن منذ ستة أعوام“ وأضافت ”أنها شعرت بأنه تم نسيانها“.

وأشارت إلى أن ”خمسة وزراء خارجية في بريطانيا وصلوا إلى السلطة أثناء سجني“.

وقالت نازانين البالغة من العمر 43 عامًا إنها ”ممتنة جدًا“ لكل من ساعدها في إعادتها إلى المنزل وإعادتها إلى عائلتها، بما في ذلك زوجها ”ريتشارد راتكليف“ الذي قاد حملة وأضرب عن الطعام بهدف الإفراج عنها.

وأوضحت الناشطة زاغري إن ”العدالة في إيران لا معنى لها، وأن إطلاق سراح مزدوجي الجنسية لا ينبغي ربطه بالاتفاقيات الدولية“، في إشارة إلى مفاوضات فيينا التي تجريها الدول الغربية مع إيران.

وعن تجربة اعتقالها قالت زاغري: ”إنه أمر مزعج ولن يفارقني أبدًا، ولن يكتمل معنى الإفراج عني حتى يتم الإفراج عن جميع مزدوجي الجنسية الآخرين في السجن“.

و الأربعاء الماضي، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن ”لندن سددت لطهران دينًا بقيمة 400 مليون جنيه استرليني“، مضيفة ”إن هذا الدين العائد لعهد الشاه في إيران سدد مع الاحترام الكامل للعقوبات البريطانية والدولية، وهذه الأموال ستخصص فقط لشراء سلع إنسانية“.

وعملت زاغري صحافية لمؤسسة ”تامسون رويترز“ البريطانية، قبل اعتقالها في إيران، في إبريل/نيسان عام 2016، بتهمة التجسس، من قبل استخبارات الحرس الثوري في مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران، حيث كانت تقصد العودة إلى لندن.

وحكمت السلطة القضائية على زاغري بالسجن لخمس سنوات بتهمة التجسس، وهي التهمة التي رفضتها زاغري.