إنترفاكس: زيلينسكي يصر على الاجتماع مع بوتين

نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناداته في مقابلة تلفزيونية بضرورة عقد اجتماع من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتحديد موقف روسيا من إنهاء الحرب التي تشنها على بلاده.

كما قال زيلينسكي في مقابلة مع قنوات تلفزيون عامة من دول أوروبية إنه لن يكون ممكنا اتخاذ قرار في اجتماع من هذا القبيل بشأن ما ينبغي عمله إزاء الأراضي المحتلة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني مساء يوم الاثنين، خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة، إن أي ”تسوية“ في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأكد لموقع ”سوسبيلنه“ الإلكتروني الإخباري: ”فسرت لكل المجموعات التفاوضية.. عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات التي ستدرج في اتفاق محتمل وقد تكون تاريخية، سنعرضها على استفتاء“.

وقال زيلينسكي، يوم الأحد، إن إسرائيل تبذل جهودا كثيرة لترتيب عقد محادثات سلام رفيعة المستوى بين بلاده وروسيا، وأشار إلى أنها قد تعقد في القدس.

وذكر زيلينسكي، في ندائه اليومي عبر الفيديو إلى الأوكرانيين بعد توجيه كلمة للكنيست الإسرائيلي عبر الفيديو، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يحاول العمل كوسيط بين كييف وموسكو.

وأضاف زيلينسكي: ”بالطبع لإسرائيل مصالحها واستراتيجية لحماية مواطنيها. ونحن نتفهم كل ذلك“.

وفي الأسبوع الماضي، كثف بينيت جهوده للجمع بين الجانبين، وتحدث في عدة مناسبات إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسافر الأسبوع الماضي إلى موسكو للقاء بوتين.

وتحدث زيلينسكي، وهو يهودي، مرة أخرى عن الاتهام الروسي بأنه يرأس إدارة تعتنق ”النازية“.

وقال زيلينسكي: ”إن القائمين على الدعاية في روسيا يواجهون مهمة صعبة اليوم. فلأول مرة يتحدث رئيس أوكراني إلى البرلمان الإسرائيلي، ومن خلال تسجيل عبر الفيديو، إلى شعب إسرائيل، أوكراني اتهمته موسكو بالنازية. هذه الحقيقة تثبت بالفعل أن الأمور ليست كما تقول موسكو“.

وتحدث الرئيس الأوكراني، في وقت سابق الأحد، إلى أكثر من 100 عضو كنيست ووزير في إسرائيل، بعد جدل حول إمكانية السماح له بإلقاء كلمته، واحتجاج روسي على هذه الخطوة.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمته أمام الكنيست: ”لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود، وحان الوقت الآن لتتخذ إسرائيل خيارها وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا“.

وأضاف: ”لقد أصبح الملايين بلا مأوى، أصبحوا لاجئين، وانتقلوا إلى البلدان المجاورة، وإن الغزو الروسي لأوكرانيا ليس مجرد عملية عسكرية كما تم عرضه في موسكو، هذه حرب شاملة وغير عادلة“.