البيت الأبيض يحذر من "قرصنة روسية" محتملة

قالت مسؤولة بارزة بالبيت الأبيض في مجال الأمن السيبراني، اليوم الاثنين، إن الشركات الأمريكية التي تقدم بنية تحتية حيوية ينبغي لها أن تحسن دفاعاتها للأمن الإلكتروني؛ بسبب تهديدات رقمية مستمرة من روسيا.

وأضافت آن نيوبيرغر أن الحكومة الأمريكية على دراية بنشاط روسي ”تمهيدي“ للقرصنة الإلكترونية يستهدف العديد من الشركات الأمريكية، لكنها ليس لديها ”أي تأكيد“ بأن مثل هذا الهجوم سيحدث.

وقالت نيوبيرغر إن إدارة بايدن قدمت مؤخرا إحاطات سرية إلى مئات من الشركات الأمريكية التي ربما يستهدفها قراصنة روس.

ونشر البيت الأبيض أيضا بيانا مكتوبا، الاثنين، من الرئيس جو بايدن حذر فيه من أن موسكو ربما تشن هجمات إلكترونية؛ بسبب ”تكاليف اقتصادية لم يسبق لها مثيل فرضناها على روسيا.“

وقالت نيوبيرغر إن هذا التحذير يستند إلى ”معلومات مخابرات عن تهديد متصاعد.“