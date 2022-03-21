واشنطن: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ليست وشيكة ولا مؤكدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن العودة إلى اتفاق إيران النووي ليست وشيكة ولا مؤكدة، وإن واشنطن تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وذكر نيد برايس المتحدث باسم الوزارة أن واشنطن مستعدة لاتخاذ ”قرارات صعبة“ لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي، بحسب وكالة ”رويترز“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أشارت، في 17 مارس/ آذار الجاري، إلى ”قرب“ التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي يحد من برنامج طهران للأسلحة النووية، في أحدث مؤشر على تحقيق تقدم في الملف.

وبعد مرور أيام قليلة على ورود مطالب روسية بدت وكأنها قد تضع محادثات فيينا لإحياء الاتفاق في مهب الريح، برزت مؤشرات قبل أسبوع تدل على أن تسوية قد تكون في المتناول.

وفي هذا السياق، يندرج إفراج طهران عن المعتقلتين الإيرانيتين البريطانيتين نازانين زاغاري-راتكليف، وأنوشه آشوري، وإعلانها أن نقاط الخلاف المتبقية مع الولايات المتحدة في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي تقلصت إلى ”موضوعين“.

وبدأت إيران وقوى كبرى لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين)، منذ أشهر، مباحثات في فيينا لإحيائه، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت منه أحاديا في 2018.

ولدى سؤاله عن اعتبار إيران أنه لا يزال هناك ”موضوعان“ عالقان مع الولايات المتحدة قبل التوصل إلى تفاهم لإحياء اتفاق عام 2015، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تأكيد أو نفي ما إذا كان التلميح الإيراني يشير إلى ضمانات تطالب بها إيران حتى في حالة حدوث تغيير سياسي في الولايات المتحدة، إضافة إلى إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمجموعات الإرهابية.

لكنه أضاف: ”نعتقد أن بالإمكان تسوية القضايا المتبقية.. نحن قريبون من اتفاق محتمل، لكننا لم نبلغه بعد“.

وأشار إلى أنه ”لم يتبق سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي أحرزته طهران“ نحو تطوير أسلحة نووية.

وتابع: ”إنها مسألة ينبغي حلها بشكل عاجل“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار منسق الاتحاد الأوروبي المكلف بإدارة مباحثات إحياء الاتفاق النووي، إنريكي مورا، إلى أن المفاوضات بلغت مرحلة كتابة ”الهوامش“، أي أن النص الأساسي أنجز بشكل شبه كامل.