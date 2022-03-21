سنغافورة تعتزم فتح سفارة في إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن سنغافورة ستفتح سفارة في إسرائيل بعد نحو ستة عقود من إقامتها علاقات مع الدولة العبرية.

جاء الإعلان بعد أن قال وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان إن بلده سيفتح أيضا ”مكتبا تمثيليا“ في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل؛ لتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي التقى بالاكريشنان اليوم الاثنين، إن قرار سنغافورة فتح سفارة يسلط الضوء على ”العلاقات الجيدة والخاصة بين بلدينا“ القائمة منذ عام 1965.

كما التقى بالاكريشنان عددا من المسؤولين الفلسطينيين في رام الله، بينهم رئيس الوزراء محمد اشتية.

وكتب الوزير السنغافوري عبر ”تويتر“ أن مكتب الضفة الغربية هدفه ”تنسيق مساعدتنا الفنية وتسهيل التعامل“ مع السلطة الفلسطينية.

من ناحيته، ذكر موقع ”i24 news“ الإسرائيلي أن وزير خارجية سنغافورة أعلن، أثناء لقائه يائير لابيد في القدس، عزم بلاده ”فتح سفارة في تل أبيب لتكون بمثابة نقطة محورية ودعم للشركات السنغافورية التي تسعى إلى توسيع تعاونها مع شركاء إسرائيليين محتملين، استجابةً لسياسة تعزيز شراكة الابتكار بين سنغافورة وإسرائيل“.

والتقى وزير خارجية سنغافورة الوزير لابيد ووزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين.

وجدد الوزير بالاكريشنان، بحسب الموقع العبري، في لقاءاته التأكيد على العلاقات الطويلة الأمد بين سنغافورة وإسرائيل في مجالات متعددة.

ورحب الطرفان بتعزيز التعاون في مجالات مثل الابتكار والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار والبحث والتطوير والتعليم.

ولفت الموقع إلى أن ”مؤسسة سنغافورة-إسرائيل للبحث الصناعي والتطوير (SIIRD) تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، وقد مولت حوالي 190 مشروعًا منذ إنشائها في عام 1997، حيث قدمت حوالي 120 مليون دولار لمشاريع بين سنغافورة وإسرائيل“.

وشدد الوزير بالاكريشنان على أنه ”يجب على سنغافورة وإسرائيل تعميق التعاون في المجالات الناشئة مثل تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، مع خروج العالم من جائحة كورونا“.

كما وقّع بالاكريشنان وهكوهين مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشير مذكرة التفاهم إلى ”نية كلا البلدين تسريع التعاون عبر الحدود في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي لتحقيق المنفعة الجماعية“.