لابيد: نختلف مع واشنطن بشأن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، بوجود خلافات مع الإدارة الأمريكية حول نية الأخيرة رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، ضمن صفقة العودة للاتفاق النووي الإيراني.

وقال لابيد في حديث لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية: ”لدينا حوار معقد مع الأمريكيين، نحن لا نخفي حقيقة أن لدينا خلافات مع الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع“.

جاءت تصريحات لابيد بعد تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أكد خلالها أنه ”على المستوى العملي والعسكري فإن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وسنواصل معاملته على هذا النحو“، وفق ما ذكرت الصحيفة ذاتها.

وانتقد غانتس في تصريحاته طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته لابيد، بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا إياهما بأنهما ”يديران العلاقة مع أمريكا عبر تويتر“.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن غانتس رفض التوقيع على بيان أصدره بينيت ولابيد، طالبا خلاله الإدارة الأمريكية بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

واختار غانتس، بدلاً من مخاطبة الإدارة الأمريكية عبر الإعلام، إجراء مشاورات قبل يومين مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حيث دعا خلال المباحثات إلى تعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران.

وقبل أيام، دعا بينيت ولابيد الولايات المتحدة إلى عدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، معتبرين مثل هذه الخطوة ”إهانة للضحايا“.

وقالا في رسالة مشتركة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ”الحرس الثوري الإيراني هم حزب الله في لبنان، وهم الجهاد الإسلامي في غزة، وهم الحوثيون في اليمن، وهم الميليشيات في العراق ومهم ألا يتم شطبهم من قائمة الإرهاب“.

وأضاف المسؤولان الإسرائيليان أن ”الحرس الثوري يقف وراء الهجمات على المدنيين والجنود الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إنهم وراء خطط اغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية“، وفق ما ذكر موقع ”i24 news“ الإسرائيلي.

وأشارا إلى وجود ”صعوبة في تصديق إلغاء تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية مقابل وعد بعدم إلحاق الأذى بالأمريكيين، وأن الحرب على الإرهاب مهمة كبيرة، ونعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود فارغة من الإرهابيين“.