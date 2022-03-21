"لوبوان": مكالمة الساعتين بين رئيسي أمريكا والصين تشبه حوار الطرشان

لم تقدم ساعتان من الحديث بين رئيسي الولايات المتحدة والصين أي مؤشر على أن بكين تعتزم النأي بنفسها عن موسكو.

وقالت مجلة ”لوبوان“ الفرنسية ”كانت عشرون دقيقة كافية للصين لنشر ملخص عن موقفها. بينما أنفق البيت الأبيض أربع ساعات، والفرق بين الروايات التي قدمها كل منهما عن المقابلة بين جو بايدن وشي جين بينغ التي استمرت قرابة ساعتين يعطي فكرة عن العلاقة الحالية بين البلدين“.

وذكرت أن مكالمة الفيديو الجمعة الماضية ”جاءت في وقت من التوتر بين القوتين العظميين، وهي لا تبشر بأي تحسن“.

وأشارت إلى أنه في فبراير/شباط الماضي وعقب زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، نشر البلدان وثيقة توضح بالتفصيل علاقتهما اللامحدودة فالعداء تجاه الولايات المتحدة والتحالفات العسكرية الغربية تربط بينهما، وقد ساندت الصين فيها انشغال روسيا، من خلال معارضتها لأي توسيع لحلف شمال الأطلسي.

وأضافت: ”منذ ذلك الحين حاولت بكين اتباع خط لا يمكن التراجع عنه، في محاولة لدعم روسيا دون الإضرار بعلاقتها مع الولايات المتحدة وهكذا امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة ضد الهجوم على أوكرانيا“.

وثيقة وزارة الخارجية الصينية بشأن نداء يوم الجمعة تزرع الغموض، فهي تؤكد أن الصين ”لا تريد أن ترى الوضع في أوكرانيا يصل إلى هذا الحد، وتدافع عن السلام وتعارض الحرب“، لأن هذا ”مدرج في تاريخ الصين وثقافتها“.

الوثيقة، وبحسب ”لوبوان“، تدعو إلى التهدئة والحوار، لكن الصين تعتقد أن ”على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الدخول في حوار مع روسيا لمعالجة جوهر الأزمة الأوكرانية وتخفيف المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا“، وهذه صيغة للتعبير عن دعمها للحجج التي طرحتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

كما أنها تدين الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى إضعاف روسيا “عقوبات واسعة وعشوائية لن تؤدي إلا إلى معاناة الشعب. فإذا تفاقمت يمكن أن تؤدي إلى أزمات خطيرة للاقتصاد العالمي.

وحسب تقرير المجلة فإن الصين ”لا تتجنب إدانة روسيا لغزو أوكرانيا (الذي تسميه أزمة) فحسب، بل تُحمل الولايات المتحدة أيضًا المسؤولية عنها“.

وعلى الخلفية يظهر مصير تايوان، وقد ”أكد بايدن أن الولايات المتحدة تواصل معارضة أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن“، ووفقًا لقانون حول العلاقات مع تايوان لعام 1979 تتعهد الولايات المتحدة بتزويدها بالسلاح للدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم عليها.

فحتى تاريخ هجوم روسيا على أوكرانيا أعاد جو بايدن تركيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة حول الصين، ولا يزال هذا هو الشاغل الأكبر لهذه الحكومة، ولا شك أن موقف الصين في الحرب الأوكرانية ورفضها الابتعاد عن بوتين لن يهدّئا العلاقة المتوترة بينها وبين الولايات المتحدة، حسب المجلة.