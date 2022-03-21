موسكو بعد استدعاء سفير واشنطن: بايدن دفع العلاقات معنا لحافة القطيعة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

استدعت روسيا يوم الإثنين، السفير الأمريكي، لدى موسكو للاحتجاج على تصريحات الرئيس جو بايدن، التي وصف فيها فلاديمير بوتين، بأنه ”مجرم حرب“ بسبب هجومه على أوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تصريحات بايدن دفعت العلاقات بين البلدين إلى ”حافة القطيعة“.

واعتبرت الوزارة في بيان نُشر بعد استدعاء السفير الأمريكي أن ”هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أمريكي والتي لا تليق برجل دولة من الصف الأول، جعلت العلاقات الروسية- الأمريكية على حافة القطيعة“.

وجاء في البيان أن السفير الأمريكي جون ساليفان سُلّم رسالة احتجاج رسمية بشأن ”تصريحات غير مقبولة“ أدلى بها بايدن مؤخرًا.

وأشارت الوزارة إلى أنها حذرت السفير من أن ”الإجراءات العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستلقى ردًا حازمًا“.

والأربعاء الماضي، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”مجرم حرب“، وذلك في معرض ردّه على سؤال من صحفية.

وسارع الكرملين إلى إدانة تصريحات الرئيس الأمريكي التي وصفها بأنها ”غير مقبولة ولا تُغتفر“.

وجاء ذلك بعيد تعهد سيد البيت الأبيض تقديم مساعدات إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية، ما يرفع قيمة المساعدات الأمريكية المعلنة لأوكرانيا خلال أسبوع إلى أكثر من مليار دولار.

وقال بايدن يومها إنه قرر ”بناء على طلب“ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجه كلمة للكونغرس، تزويد أوكرانيا بـ“أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد“.

وفي كلمته أمام الكونغرس التي ألقاها عن بعد الأربعاء الماضي، استعاد زيلينسكي بيرل هاربور وهجمات 11 أيلول/سبتمبر وعرض شريط فيديو يظهر فداحة ما خلفته الهجمات الروسية من إصابات ودمار.

وطالب زيلينسكي واشنطن بفرض منطقة حظر طيران حتى ”لا تتمكن روسيا من ترويع مدننا الحرة“، قبل أن يخاطب بايدن بالإنجليزية قائلا: ”أتمنى أن تكون قائد العالم، وكونك قائد العالم يعني أنك قائد السلام“.

واليوم الأحد، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن حوالي 3,5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 شباط/فبراير.

وقال غراندي إن ”عشرة ملايين شخص، أي ربع سكان أوكرانيا تقريبا، غادروا منازلهم هربا من الحرب ”المدمّرة“ التي تشنّها روسيا“.