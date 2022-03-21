وكالة: جندي إيراني يقتل 4 من زملائه بسبب رفض منحه إجازة

ذكرت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، أن جنديا أقدم يوم الإثنين على قتل أربعة من زملائه في معسكر بمدينة ”ديلم“ التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع على الحادثة، قوله إن ”جنديا أقدم على قتل أربعة من زملائه في معسكر بمدينة ديلم، فيما قام باختطاف جندي آخر كرهينة“.

وأوضح المصدر أن ”ما قام به الجندي ضد زملائه العسكريين في معسكر بمحافظة بوشهر جاء بسبب رفض القيادة العسكرية بالمعسكر منحه إجازة بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد وبدء عطلة عيد النوروز“.

ووفق المصدر الإيراني فإن ”الجندي بعدما قام بقتل أربعة من زملائه قام باحتجاز جندي آخر كرهينة لكن أطلق سراحه فيما بعد“.

ولم ترد أي معلومات عن هوية الجندي ووضعه الحالي وكيف قتل زملاءه العسكريين.

وفي تموز/ يوليو 2017، أطلق جندي إيراني بمدينة أبيك التابعة لمحافظة قزوين شمال إيران، النار على زملائه، الأمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة تسعة آخرين.

والخدمة العسكرية في إيران، إلزامية، ووفقا لدستور البلاد، يجب على جميع الرجال الإيرانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، باستثناء حالات خاصة، الخدمة في الجيش لمدة 24 شهرا.

وفي 5 آذار/ مارس الجاري، ألزم البرلمان الإيراني، الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج، بدفع 15 ألف يورو أو ما يعادله لغرض إعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وكان عدد من النواب الإيرانيين قد دعوا في تصريحات سابقة إلى إلغاء الخدمة العسكرية، وقد كان مشروع إلغاء أو تقليص الخدمة العسكرية قد جرى طرحها من قبل البرلمان السابق في عهد رئيسه علي لاريجاني.

ويرى العديد من الشباب في إيران أن الخدمة العسكرية لمدة سنتين هي مضيعة للوقت، وهي أكثر عقبة أمام تعلم المهارات الفنية أو تدريسها.

ووفق تقارير إيرانية فقد بلغ عدد المتهربين من الخدمة العسكرية في عام 2019 نحو مليوني شخص، فيما زاد هذا العدد في عام 2020 ليصل إلى مليوني و900 ألف شخص.

وإيران هي واحدة من الدول القليلة في العالم حيث لا تزال الخدمة العسكرية إلزامية.