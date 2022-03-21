الاستخبارات الأوكرانية: "النخبة الروسية" تخطط لعزل بوتين

قالت الاستخبارات الأوكرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن النخبة الروسية تخطط للإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين وتم تعيين خليفة له بالفعل.

وأشارت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية إلى أن هذا الادعاء من المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية جاء عبر منشور على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة ”فيسبوك“، مضيفة ان المنشور يبدأ بجرأة بعبارة ”تسمم، مرض مفاجئ، حادث، النخبة الروسية تنظر في إمكانية عزل بوتين“.

وجاء في المنشور: ”في بيئة النخبة السياسية والتجارية الروسية تم تشكيل مجموعة من الأشخاص المؤثرين المعارضين لفلاديمير بوتين، هدفهم هو عزل بوتين من السلطة في أسرع وقت ممكن واستعادة العلاقات الاقتصادية مع الغرب التي دمرت بسبب الحرب في أوكرانيا“، بحسب المجلة.

ولفتت المجلة إلى أن المنشور ادعى أن المجموعة المزعومة لا تخطط فقط لاغتيال بوتين بل قررت أيضًا اختيار خليفة محتمل وهو ألكسندر بورتنيكوف، الذي يشغل حاليًا منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وترأس عملية تحليل السكان والقدرات العسكرية الأوكرانية قبل الغزو الأخير“.

وذكرت المجلة أن المديرية العامة زعمت أن بوتين وبورتكينوف اختلفا مؤخرًا بعد أن ألقى الرئيس الروسي باللوم على مرؤوسه في الصعوبات التي تواجهها البلاد في الاستيلاء على أوكرانيا.

وأشارت إلى أن بورتكينوف يعمل الآن مع مجموعة النخبة الروسية في ابتكار طرق محتملة لعزل بوتين.

وقال المنشور: ”بورتنيكوف لم يعد الشخص المفضل لدى بوتين، وإن السبب الرسمي لذلك هو الحسابات الخاطئة القاتلة في الحرب ضد أوكرانيا“.

وأوضحت المجلة أن إمكانية إبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقوة عن السلطة، إما عن طريق الاغتيال أو بوسائل أخرى هي الموضوع الرئيسي على المسرح العالمي منذ بدء غزو أوكرانيا.

وقالت المجلة: ”الفكرة لا تزال قائمة“ نظرًا لأن هذا الصراع ألحق خسائر فادحة بالشعب الأوكراني، وأدى إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة على روسيا.

وأشارت إلى أن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو من ساوث كارولين تعرض أخيرا لانتقادات لتلميحه مرارًا أنه يجب اغتيال بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني، فيما حذر الخبراء من أن مثل هذا الخطاب قد يعطي الانطباع بأن حكومة الولايات المتحدة تدعم الفكرة العدائية.