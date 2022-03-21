"جيروساليم بوست": زيلينسكي أخطأ بالتحدث عن"الهولوكوست" أمام الكنيست الإسرائيلي

رأت صحيفة ”جيروساليم بوست“ الإسرائيلية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخطأ بمقارنة الوضع في بلاده الآن بالمحرقة النازية لليهود ”الهولوكوست“، وأن خطابه أثار انتقادات كثيرة.

وقالت الصحيفة يوم الأحد بشأن خطاب زيلينسكي بالفيديو أمام الكنيست الاسرائيلي: ”لم يكن لمقارنة الوضع في أوكرانيا بالهولوكوست التأثير الذي كان يأمله الرئيس الأوكراني“.

وأضافت: ”بدلاً من تحفيز قادة إسرائيل والمشرعين على العمل والتضامن، فإن المقارنات الكبيرة بشأن الهولوكوست جذبت تركيز الجمهور على الهولوكوست بدلا من ندائه لتزويد بلاده بالأسلحة، كما أن الخطاب أثار انتقادات بسبب عدم ملاءمته“.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الاتصالات يوعاز هندل كتب على تويتر تغريدة قال فيها ”أقدر رئيس أوكرانيا وأدعم الشعب الأوكراني في القلب والفعل، لكن من المستحيل إعادة كتابة التاريخ الرهيب للمحرقة…صحيح أن هناك إبادة جماعية في أوكرانيا، وهي حرب مروعة، لكن المقارنة مع أهوال الهولوكوست شائنة“.

بدوره، قال الوزير السابق والعضو في الكنيست عن الليكود يوفال شتاينتس: ”لو ألقى زيلينسكي كلمته في الأوقات العادية (غير الحربية)، لكنا قلنا إنه يقترب من إنكار الهولوكوست، كل مقارنة بين حرب منظمة مهما كانت صعبة وإبادة ملايين اليهود في غرف الغاز في إطار الحل النهائي، هي تشويه كامل للتاريخ“.

وتابع في تغريدة على تويتر: ”وينطبق الشيء نفسه على الادعاء بأن الأوكرانيين ساعدوا اليهود في الهولوكوست. الحقيقة التاريخية هي أن الشعب الأوكراني لا يمكن أن يفخر بسلوكه في محرقة اليهود“.

ووفقا للصحيفة اعترض عضو الكنيست الصهيوني المتدين سيمشا روثمان على إشارة زيلينسكي إلى الأوكرانيين الذين أنقذوا اليهود وكتب على تويتر: ”أنا لا أفهم الأوكرانية، ولكن إذا كانت الترجمة التي سمعتها لكلمته دقيقة، فقد طلب منا زيلينسكي أن نتعامل مع الأوكرانيين مثلما عاملونا قبل نحو 80 عامًا… أنا آسف، ولكن أعتقد أنه سيتعين علينا رفض هذا الطلب“.

ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء قوله: ”عندما يتعلق الأمر بإرسال أسلحة أو أنظمة دفاعية مثل القبة الحديدية، التي طلبها زيلينسكي على الرغم من عدم قدرة إسرائيل على إرسالها لأسباب فنية، من غير المرجح أن تساعد أوكرانيا كثيرًا، وعلى أي حال، هناك إجماع في مجلس الوزراء على أنه لا ينبغي أن تتدخل إسرائيل بهذه الطريقة“.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: ”السبب الرئيسي لذلك والذي تمت مناقشته بإسهاب من قبل هو الوجود الروسي الكبير على الحدود الشمالية لإسرائيل في سوريا“.