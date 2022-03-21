زيلينسكي: إسرائيل مكان مناسب لإجراء محادثات مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن إسرائيل تبذل جهودا كثيرة لترتيب عقد محادثات سلام رفيعة المستوى بين بلاده وروسيا وأشار إلى أنها قد تعقد في القدس.

وقال زيلينسكي، في نداءه اليومي عبر الفيديو إلى الأوكرانيين بعد توجيه كلمة للكنيست الإسرائيلي عبر الفيديو، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يحاول العمل كوسيط بين كييف وموسكو.

وأضاف زيلينسكي ”بالطبع لإسرائيل مصالحها واستراتيجية لحماية مواطنيها. ونحن نتفهم كل ذلك“.

وقال إن ”السيد بينيت رئيس وزراء إسرائيل يحاول إيجاد طريقة لإجراء المحادثات. ونحن ممتنون لذلك. ونحن ممتنون لجهوده، ولذلك سنبدأ عاجلا أو آجلا محادثات مع روسيا، ربما في القدس. هذا هو المكان المناسب لإيجاد السلام. إذا كان ذلك ممكنا“.

وفي الأسبوع الماضي ، كثف بينيت جهوده للجمع بين الجانبين وتحدث في عدة مناسبات إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسافر سرا في الأسبوع الماضي إلى موسكو للقاء بوتين.

وتحدث زيلينسكي، وهو يهودي، مرة أخرى عن الاتهام الروسي بأنه يرأس إدارة تعتنق ”النازية“.

وقال زيلينسكي ”إن القائمين على الدعاية في روسيا يواجهون مهمة صعبة اليوم. فلأول مرة يتحدث رئيس أوكراني إلى البرلمان الإسرائيلي، ومن خلال تسجيل عبر الفيديو،إلى شعب إسرائيل، أوكراني اتهمته موسكو بالنازية. هذه الحقيقة تثبت بالفعل أن الأمور ليست كما تقول موسكو“.

وتحدث الرئيس الأوكراني في وقت سابق الأحد، إلى أكثر من 100 عضو كنيست ووزير في إسرائيل، بعد جدل حول إمكانية السماح له بإلقاء كلمته، واحتجاج روسي على هذه الخطوة.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمته أمام الكنيست: ”لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود، وحان الوقت الآن لتتخذ إسرائيل خيارها وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا“.

وأضاف: ”لقد أصبح الملايين بلا مأوى، أصبحوا لاجئين، وانتقلوا إلى البلدان المجاورة، وإن الغزو الروسي لأوكرانيا ليس مجرد عملية عسكرية كما تم عرضه في موسكو، هذه حرب شاملة وغير عادلة“.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن روسيا منزعجة من خطاب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أمام الكنيست الإسرائيلي، وعلى إثر ذلك احتج السفير الروسي لدى إسرائيل، طالباً عقد اجتماع عاجل مع رئيس الكنيست الإسرائيلي.

وأفاد موقع ”والا“ العبري، أنه ”قبل خطاب زيلينسكي، طلب السفير الروسي في إسرائيل أنالتولي فيكتورف، عقد اجتماع عاجل مع رئيس الكنيست ميكي ليفي“.

وتلعب إسرائيل دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قبل أيام، وأجرى سلسلة اتصالات مع الرئيس الأوكراني، لكن لم تسفر هذه التحركات حتى هذه اللحظة عن نتائج.