مسلحون يقتلون 12 جنديا في بوركينا فاسو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتل 12 جنديا على الأقلّ الأحد في هجوم شنّه عناصر يُشتبه بأنّهم جهاديّون في شرق بوركينا فاسو، وفق ما أكّدت مصادر أمنيّة لوكالة فرانس برس، في وقت شهدت البلاد تصاعدا في أعمال العنف خلال الأيّام الأخيرة.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إنّ ”عناصر مسلّحين هاجموا الأحد وحدة (عسكريّة) في محيط ناتيابواني“، مشيرا إلى أنّ ”الحصيلة الموقّتة للقتلى هي 12 جنديا“.

وصرح مصدر أمني آخر لفرانس برس ”كانت هذه دورية وفريق أمني هوجِما“ من جانب عناصر يُشتبه في أنهم جهاديون، مضيفا أن نحو عشرة جنود قُتلوا.

وتابع ”تم أيضا تحييد عناصر عدة في صفوف العدو“، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وبحسب وكالة أنباء بوركينا فاسو، خطف مسلحون نحو خمسة عشر شابا إثر هجوم في ناغري قرب ناتيابواني الجمعة.

وفي المجموع، قُتل 23 مدنيا و25 شرطيا وجنديا خلال الأيام العشرة الماضية.

وعلى غرار مالي والنيجر، وقعت بوركينا فاسو منذ 2015 في دوامة عنف منسوبة إلى حركات متشددة تابعة للقاعدة وتنظيم داعش، أدت إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في البلاد وأجبرت أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار من ديارهم، وفقا لحصيلة أعدّتها فرانس برس.