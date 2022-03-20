بلدية كييف: قصف يستهدف منازل ومركزا تجاريا في بوديل

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن قصفا أصاب منازل وحيا تجاريا في منطقة بوديل بالمدينة في وقت متأخر من اليوم الأحد.

وأضاف كليتشكو في قناته على تيلجرام ”عدة انفجارات في حي بوديل في العاصمة“.

ومضى يقول ”طبقا للمعلومات التي وصلتنا في هذه اللحظة تعرضت عدة منازل ومركز تجاري للقصف. فرق الإنقاذ والمسعفون والشرطة في الموقع“.

ولن تتمكن رويترز على الفور من التحقق من هذه التقارير.

من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد إن القوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم ما زالت تحاول تطويق ميكولايف مع سعيها الاتجاه غربا نحو أوديسا مضيفة أن هذه القوات لم تحرز تقدما يُذكر خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الوزارة على تويتر ”من المرجح أن يؤدي الحصار المفروض على الساحل الأوكراني إلى تفاقم الوضع الإنساني في أوكرانيا ومنع وصول الإمدادات الحيوية إلى السكان الأوكرانيين“.

وفي وقت سابق الأحد، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقصف الروسي لمدرسة في ماريوبول تؤوي مئات الأشخاص واصفا إياه بأنه ”عمل إرهابي“ وأبدى استعداده للتفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين لوقف الحرب، لكن موسكو واصلت ضرباتها التدميرية وأعلنت استخدامها للمرة الثانية في اوكرانيا صاروخا فرط صوتي.

وتأتي هذه الهجمات الجديدة التي تستهدف خصوصا مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة (جنوب شرق) والتي تملأ شوارعها الجثث وفق شهادات، فيما لم تحرز المفاوضات الجارية بين الوفدين الروسي والأوكراني تقدما ملموسا، رغم أن تركيا قالت الأحد إن الطرفين ”قريبان من إبرام اتفاق“.

وقال زيلينسكي في مقابلة بثتها شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية الأحد ”أنا مستعد لمفاوضات مع (فلاديمير بوتين). لقد كنت مستعدا خلال العامين الماضيين وأعتقد أنه بدون مفاوضات لن تتوقف الحرب“.

وكان الرئيس الأوكراني قد استنكر في واقت سابق القصف الروسي لمدرسة في ماريوبول قالت السلطات الأوكرانية الأحد إنها تؤوي 400 شخص من بينهم أطفال ونساء ومسنّون.

وكتب مجلس بلدية ماريوبول على تلغرام ”نعلم أن المبنى دمر وأن مدنيين مسالمين ما زالوا تحت الأنقاض وحصيلة القتلى قيد الإعداد“. ولا يمكن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل على الفور.

وقال زيلينسكي إن إلحاق ”هذا الأذى بمدينة مسالمة (…) عمل إرهابي سيبقى في الذاكرة حتى في القرن المقبل“ منددة بـ“جريمة حرب“ جديدة.

وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا بقصف مسرح في المدينة الأربعاء حيث لجأ مئات السكان. وليس هناك أي حصيلة حتى الآن.

وفي العاصمة كييف، انفجرت قذيفة الأحد أمام مبنى سكني ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، اثنان منهم نقلا إلى المستشفى على ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وقد تضرر المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في منطقة سفياتيوتشين بشكل كبير كما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس كانوا في المكان مشيرين إلى أنه يمكن رؤية آثار حريق، فيما تحطمت كل النوافذ.

وروت آنا (30 عاما) وهي من السكان ”كانت شقيقتي على الشرفة عندما حدث ذلك، كادت أن تموت“.

كذلك، أصيب ثلاثة أشخاص الأحد بحسب جهاز الطوارئ في غارة جوية في منطقة جيتومير في غرب البلاد حيث خلفت غارات على ثكنة الجمعة عشرات القتلى.

من جانبها، أعلنت السلطات الروسية الأحد أنه تم إجلاء أطفال معظمهم أيتام كانوا عالقين في منشأة طبية في ماريوبول إلى إحدى عاصمتي الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، كما أفاد أقرباؤهم لوكالة فرانس برس الأحد.

وبقي 19 طفلا ومراهقا تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و17 عاما لمدة أسبوعين تقريبا في الطوابق السفلية لهذه المنشأة المتخصصة في معالجة أمراض الرئة والتي أرسلوا إليها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.