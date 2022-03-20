الكنيست: أحبطنا هجمات إلكترونية استهدفت خطاب زيلينسكي

كشف الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد، عن إحباط هجمات استهدفت البنية التحتية لشبكة الاتصالات التابعة له، خلال إلقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي، كلمة أمام الكنيست في وقت سابق الأحد.

وقالت المتحدثة باسم الكنيست الإسرائيلي في بيان لها إنه تم إحباط هجمات إلكترونية وقعت خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي أمام الكنيست مساء الأحد.

وأضافت: ”خلال كلمة الرئيس زيلنسكي رصدت عدة محاولات هجوما ضد البنية التحتية للاتصالات في الكنيست، وكان الغرض منها التشويش على البث ومحاولة قطعه“، بحسب ما ذكر موقع ”i24 news“ الإسرائيلي.

وتابعت أنه ”تم وقف جميع المحاولات من قبل وحدة أمن المعلومات التابعة للكنيست بالتعاون ومساعدة جهاز السايبر الوطني“.

وتحدث الرئيس الأوكراني في وقت سابق الأحد، إلى أكثر من 100 عضو كنيست ووزير في إسرائيل، بعد جدل حول إمكانية السماح له بإلقاء كلمته، واحتجاج روسي على هذه الخطوة.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمته أمام الكنيست: ”لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود، وحان الوقت الآن لتتخذ إسرائيل خيارها وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا“.

وأضاف: ”لقد أصبح الملايين بلا مأوى، أصبحوا لاجئين، وانتقلوا إلى البلدان المجاورة، وإن الغزو الروسي لأوكرانيا ليس مجرد عملية عسكرية كما تم عرضه في موسكو، هذه حرب شاملة وغير عادلة“.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن روسيا منزعجة من خطاب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أمام الكنيست الإسرائيلي، وعلى إثر ذلك احتج السفير الروسي لدى إسرائيل، طالباً عقد اجتماع عاجل مع رئيس الكنيست الإسرائيلي.

وأفاد موقع ”والا“ العبري، أنه ”قبل خطاب زيلينسكي، طلب السفير الروسي في إسرائيل أنالتولي فيكتورف، عقد اجتماع عاجل مع رئيس الكنيست ميكي ليفي“.

وأكد الموقع العبري، أن الحكومة الروسية منزعجة من خطاب الرئيس الأوكراني المتوقع لأعضاء الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وبين الموقع، أن هناك تخوفاً داخل إسرائيل، من أن يقوم الرئيس فلاديمير بوتين، بطلب التحدث إلى أعضاء الكنيست الإسرائيلي أيضاً.

وتلعب إسرائيل دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قبل أيام، وأجرى سلسلة اتصالات مع الرئيس الأوكراني، لكن لم تسفر هذه التحركات حتى هذه اللحظة عن نتائج.