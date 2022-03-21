رغم عدم وجود تهديد كبير.. أوروبا تُراكم معدّات الحماية النووية

على الرغم من وجود خطر ضئيل للغاية من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سوف يتصاعد إلى صراع نووي إلا أن وجود حرب كبرى بالقرب من حدوده قد أحيى التهديد الذري داخل الاتحاد الأوروبي.

واتخذت بروكسل قرارا لتحسين وسائل الحماية لديها في حالة وقوع حادث نووي، فيما تشجع المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على تخزين أقراص اليود والبدلات المضادة للإشعاع.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن متحدث باسم المفوضية قوله إن ”المؤسسة الأوروبية تعمل على تحسين استعدادها في مجالات التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية“.

فإذا كانت المفوضية تؤكد أن هذه الإجراءات قد تم التخطيط لها قبل اندلاع الصراع في أوكرانيا فمن الصعب التصديق أن تحذير الترسانة النووية الروسية وتحذيرات الناتو بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية من قبل فلاديمير بوتين ليس لها علاقة بهذه الإجراءات.

وجرى تسليط الضوء على نقص الموارد في نهاية شباط/ فبراير عندما اندلعت المعارك حول محطة توليد الكهرباء في تشيرنوبيل وأثارت مخاوف من خطر حدوث تسرب إشعاعي.

ذلك الأمر أدى إلى توجه الناس نحو الصيدليات في البلدان المجاورة، بما في ذلك بلغاريا وجمهورية التشيك، وسرعان ما نفدت أقراص اليود، التي تساعد على منع الإصابة بسرطان الغدة الدرقية في حالة التعرض للإشعاع الشديد.

وحذرت فيرونيك تريليت لينوار، النائبة عن حركة ”الجمهورية إلى الأمام“ في البرلمان الأوروبي من تلك المشكلة قائلة: ”يجب أن نتعلم دروسًا من كوفيد. نحن بحاجة إلى تدابير خاصة بالمواقع النووية، نحن لسنا مهيئين، ليس لدينا مخزون“.

في سياق متصل، اعتبرت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، أن هناك مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يبتز الدول الغربية عندما أعلن الاستنفار النووي، وأنه قد يلجأ للسلاح النووي في حال فشله في تحقيق انتصار عسكري في أوكرانيا.

ونبٌهت المجلة إلى أن الولايات المتحدة لا تملك أسلحة نووية كافية في أوروبا، لردع روسيا، وأنها تواجه تحديات أكبر نظرا لامتلاك الصين أسلحة نووية.

وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال فيها إن تهديدات بوتين النووية خادعة، وهي نقطة رددها رئيس الوزراء الروسي السابق، الذي قال أيضًا إن بوتين ليس جادًا بشأن تهديد القوة النووية في مسرح أوكرانيا.

ومع ذلك، فإن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كان أقل تفاؤلا بحسب المجلة التي أشارت إلى تصريحه بأن الحرب العالمية الثالثة ستكون حربًا بالأسلحة النووية، ما يعني أن الصراع الحالي يمكن أن يخرج بسهولة عن السيطرة.