تركيا: روسيا وأوكرانيا تقتربان من الاتفاق بشأن "قضايا مهمة"

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لصحيفة ”حريت“ التركية اليوم الأحد، إن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن ”القضايا المهمة“ وأوشكتا على الاتفاق على بعض الموضوعات، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“.

وعبر جاويش أوغلو، عن أمله في إعلان وقف لإطلاق النار إذا لم يتراجع الجانبان عن التقدم الذي حققاه نحو التوصل إلى اتفاق.

وكان مفاوض أوكراني أعلن، يوم الجمعة، إن موقف أوكرانيا لم يتغير، وإنها تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.

وقال المفاوض الأوكراني، ميخايلو بودولياك، على ”تويتر“: ”تصريحات الجانب الروسي ليست سوى المواقف التي يطلبونها. كل التصريحات تستهدف، شأنها شأن أشياء أخرى، إثارة التوتر في الإعلام. مواقفنا لم تتغير. وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وضمانات أمنية قوية بصيغ محددة“.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المفاوض الروسي، فلاديمير ميدينسكي، قوله، يوم الجمعة، إن موسكو وكييف ”قطعتا نصف الطريق“ إلى اتفاق على قضية نزع أسلحة أوكرانيا، وإن وجهات نظر الجانبين متفقة في الأغلب على حياد أوكرانيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ”رويترز“.

ونقلت“ إنترفاكس“ عن ميدينسكي، قوله إن فريقَي المفاوضات يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ويناقشان الفروق الدقيقة المتعلقة بالضمانات الأمنية التي توجب على أوكرانيا ألا تحاول مرة أخرى الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

ورفض عضو وفد المفاوضات الروسي الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مما دار في المحادثات.

ودفعت روسيا بعشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا يوم الـ24 من فبراير/شباط في محاولة للحد من القدرات العسكرية لجارتها واجتثاث من تصفهم بأنهم ”قوميون خطيرون“ في أوكرانيا.

وأظهرت القوات الأوكرانية مقاومة شرسة للقوات الروسية وفرض الغرب عقوبات ساحقة على موسكو في محاولة لإرغامها على سحب قواتها.

وقال مسؤولون غربيون يوم الخميس، إن الجانبين الأوكراني والروسي يأخذان محادثات السلام على مَحمل الجد، لكن فجوة كبيرة ما زالت قائمة بينهما.

وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه ”الجانبان يأخذان الأمر على مَحمل الجد، لكن هناك فجوة كبيرة للغاية بين مواقفهما“، وفق ”رويترز“.

وذكر مسؤول آخر أن ”من شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتحدث لشعبه سيكون لديه العذر في الاعتقاد بأن روسيا ليست في مزاج التوصل لحلول وسط“.