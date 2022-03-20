الصين: نقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الحرب الأوكرانية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده ”تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية، كما سيثبت الوقت ذلك“، وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول، بحسب وكالة ”رويترز“.

ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد عن وانغ قوله للصحفيين مساء أمس السبت إن ”الصين لن تقبل أبدا أي إكراه أو ضغط خارجي، وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضدها“.

وجاءت تصريحات وانغ بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة من ”عواقب“ إذا قدّمت بكين دعما ماديا لغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال شي خلال اتصال عبر الفيديو لبايدن، إنه لا بد من انتهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ودعا دول حلف شمال الأطلسي إلى إجراء حوار مع موسكو، ولكنه لم يلق باللوم على روسيا وذلك حسب بيانات أصدرتها بكين بشأن الاتصال.

وقال وانغ إن أهم رسالة بعث بها شي هي أن الصين تمثل دائما قوة للحفاظ على السلام العالمي.

وصرح وانغ ”ندافع دائما عن الحفاظ على السلام ومعارضة الحرب“، مؤكدًا أن الصين ستصدر أحكامًا مستقلة.

وأضاف أن ”موقف الصين موضوعي وعادل ويتماشى مع رغبات معظم الدول، وسيثبت الوقت أن مواقف الصين في الجانب الصحيح من التاريخ“.

وقال نائب وزير الخارجية لي يوتشنغ يوم السبت ،أيضا، إن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بشأن أوكرانيا أصبحت ”شائنة“ بشكل متزايد.

وعلى الرغم من إعلان بكين اعترافها بسيادة أوكرانيا، فقد قالت مِرارًا إن ”لدى روسيا مخاوف أمنية مشروعة لا بدّ من معالجتها، وحثت على التوصل لحل دبلوماسي للصراع“.

ورأت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية، أن مكالمة الفيديو التي أجراها بايدن مع الرئيس الصيني الجمعة، والتي استمرت ساعتين، كشفت عن خلاف عميق في مواقف البلدين بشأن كلّ من الغزو الروسي لأوكرانيا ومطالبات الصين بتايوان.

واعتبرت المجلة أن بايدن فشل في إقناع الرئيس الصيني باستخدام نفوذ الصين لإنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا أو حتى استخدام مصطلح ”الغزو“.

وقالت في تقرير نشر أمس السبت إنه ”بدلًا من ذلك، أثارت الدعوة انتقادات ضمنية من الرئيس الصيني للدور الأمريكي في تأجيج الأزمة، وتدخّل الولايات المتحدة في تايوان، والتهديد بفرض عقوبات أمريكية ضد الصين إذا دعمت المجهود الحربي الروسي“.